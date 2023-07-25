Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

Как показал опрос абитуриентов Новосибирского государственного университета, большинство из них, в первую очередь, ориентируются на академическую репутацию университета. Так, например, в 2023 году НГУ занял 11-е место в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX-100. Для будущих студентов оказалось важным высокое качество образования в университете.

— Новосибирский государственный университет возглавляет рейтинг вузов в нашем городе. Переехать для поступления у меня желания не было, поэтому выбирала из новосибирских. Факультет журналистики меня изначально не интересовал, но, почитав на сайте описание программ, я решила, что наиболее перс пективная и креативная специальность, чем те, которые я рассматривала ранее, — поделилась абитуриентка ФЖ НГУ Анастасия.

Немаловажным фактором стало наличие у НГУ богатых интеллектуальных ресурсов. Университет является центром научных исследований, сотрудничает с международными учеными и у чреждениями. Это создает уникальные возможности для студентов: участие в инновационных проектах и работа с лу чшими специалистами в своей области. НГУ также предоставляет студентам доступ к обширным библиотечным фондам и электронным ба зам данных, что способствует их академическому росту и развитию.

— Начнем с того, что Институт медицины и психологии В. Зельмана НГУ сильно отличается от обычных факультетов медицинских вузов. Здесь студент получает не только необходимое классическое образование для работы в клинике, но и фундаментальные естественно-научные знания на базе одного из сильнейших в стране Факультета есте ственных наук. Благодаря этому будущему врачу приходит полноценное понимание всех процессов в организме человека, что одновременно важно как в медицинском ремесле, так и в становлении врача как будущего уче ного в области медицины, — считает абитуриент ИМПЗ НГУ Семен.

Многие абитуриенты отмечали такие конкурентные преимущества НГУ, как наличие программ для иност ранных студентов и расположение университета на территории Академгородка, являющегося одним из важн ейших научных и образовательных центров России. Для некоторых поступающих достоинством стало наличие возможностей для развития внеучебных занятий: в НГУ поддерживается множество студенческих организаций, спортивных команд и клубов. Выделили также новизну корпуса университета, удобство сайта и хорошие отзывы от выпускников.

Напомним, что прямо сейчас в Академгородке строятся новые учебные и научные корпуса кампуса мирового уровня НГУ. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «На ука и университеты». На данный момент в НГУ подано уже более двадцати тысяч заявлений от абитуриентов. Следить за актуальной статистикой приемной кампании можно в режиме онлайнпо ссылке.

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