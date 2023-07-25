Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Añadir a favoritos шению реставрация исторической усадьбы Покровское-Стрешнево. Специалисты выполняют колоссальную работу. В усадьбе за столетия несколько раз менялись хозяева, и каждый делал там что-то свое, оставл яя от первичного авторского замысла лишь очертания, а в советский период здания практически разруш ились. Чтобы вернуть прежний облик господскому дому, оранжерее и регулярному саду, архитекторы про водят научную реставрацию: они подняли старые чертежи, нашли архивные фотографии и записи из днев ника княгини Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой.

О том, как создать заново потолочную лепнину, что будет нарисовано на стенах Голубой гостиной и чем выложат дорожки сада, — в репортаже mos.ru.

От бояр и князей до наших дней

Главный дом усадьбы Покровское-Стрешнево кремово-желтого цвета с двумя краснокирпичными «прян ичными» пристройками сегодня выглядит свежим и при этом с мягким налетом прошлого. Трудно поверить, что этот дом, когда-то жилой, еще недавно был практически разрушен.

«Мы приступили к реставрации в начале 2022 года, и на тот момент усадьба находилась в достаточно ра зрушенном состоянии. Была повреждена кладка, многие кирпичи рассыпались, окна оказались разбитыми, отливы водостоков — забитыми хвоей и листьями», — вспоминает руководитель проекта по реставрации усадьбы Ольга Дж avadova.

Первым делом реставраторы взялись за изучение исторических документов. Когда-то эту местность занимала деревня Подъелки, которой владел дьяк Михаил Данилов. С появлением в XVII веке храма Покрова Пресвятой Богородицы поселение переименовали в Покровское. Затем имение перешло к боярину Родиону Стрешневу, одному из дядек Петра I и родственнику Романо вых. Последующие 250 лет земля находилась в собственности Стрешневых и получила название Покровское -Стрешнево, но усадьбы тогда не существовало.

Трехэтажный особняк в стиле эклектики с круглым балконом-верандой, колоннами и лестницами по к Елизавета Петровна. При ней же появились шесть оранжерей и ванный домик на реке Химка — подарок от супруга Федора Г лебова, названный «Елизаветино».

Más detalles е Евгении, жене князя Михаила Шаховского. Та, мечтавшая о замке, пристроила к дому справа и слева краснокирпичные помещения и остроконечные башни с черепичными крышами, разбила регулярный парк, обставила его античными статуями, окру жила имение оградой с бойницами. Проект доверила именитым архитекторам XIX века — Александру Резанову, Константину Терскому, Федору Ко льбе, Александру Попову. Княгиня считала усадьбу памятником русского модерна и пускала гостей на свою территорию по п латным билетам.

В первые годы советской власти в Покровском-Стрешневе открыли музей «упаднического дворянского быта», но экспозиция просуществовала не более десятка лет. Сюда по очереди въезжали НИИ и санатории. В годы Великой Отечественной войны усадьбу бомбили, тогда был утрачен и домик «Елизаветин o». Несколько раз она подвергалась пожарам, а затем — попыткам реставрации.

«Усадьба находилась в неудовлетворительном состоянии. Из-за эклектичности господского дома мы привлекли специалистов по разным архитектурным стил yo. Была проделана огромная работа: в особняке пришлось частично заменить перекрытия, убрать фал ьшпол, перебрать кирпичи в стенах, заново залить шовный раствор, восстановить стропила, обрешетку и кровлю. Еще предстоит проложить инженерные коммуникации: водопровод, электричество, теплоснабжение, уста новить в здании комфортный температурный режим», — говорит Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства

Департамента капитального ремонта Москвы.

Sergey убль за метр»Здесь гостили Тютчев и Гоголь, творили Шехтель и Врубель: малоизвестные шедевры среди моск овских усадеб

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Сейчас мастера покрывают медью выступающие элементы на готовом фасаде: нарезают на станке мед ные пластины и укладывают их сверху арочек, бровок и кокошников. «Эти пластины называются картинами. Они нужны для того, чтобы вода от дождей и снегов не проникала внутрь и не разрушала кирпичну ю кладку», — объясняет Ольга Джавадова.

Параллельно идет работа над «внутрянкой», как говорят реставраторы, «начинкой» усадьбы. Еще не везде перебрали деревянные стены и убрали сгнившие балки: здание времен Стрешневых оказа лось полностью из дерева! А там, где испорченные фрагменты поменяли на новые и укрепили металлическими каркасами, рабочи е уже кладут штукатурку. Всюду слышится стук. На потолках восстанавливают лепнину — круглые розетки из гипса с цветами и листьями.

«С сохранившихся розеток мастера снимают силиконовые слепки и по ним отливают такие же. В остальных случаях обращаются к старым фото или просто подбирают подходящий по смыслу орнамент, лепят заново розетку из скульптурного пластилина и уже с этой модели делают силиконо вый слепок для других копий», — уточняет руководитель проекта.

На столе лежит желтоватая, собранная по кускам старинная розетка. Слепок пришлось делать с отдельных ее частей, чтобы повторить все элементы. Теперь ее собрали и скоро вернут на потолок. А рядом — новая, молочно-белая. От старой не отличить!

Кроме того, реставраторы восстанавливают лепной карниз. Сначала обрисовывают карандашом по бумаге выпуклый рисунок сохранившихся потолочных элем ентов, затем вырезают шаблон и переносят его на дерево. Этим деревянным шаблоном проводят вдоль жидковатого гипса — получается копия рисунка. Такой карниз называют тянутым. В некоторых залах лепнина уже вернулась на свое место. От нее пахнет свежей штукатуркой.

Секрет гостиной цвета сахарной бумаги

«В главном доме почти завершили реставрацию угловых каминов в Белом зале и Голубой гостиной . Сейчас на сохранившейся керамической плитке заделываем трещины и тонируем ее под историческую. Предстоит восполнить и недостающую плитку. Она будет выполнена в технике восстановительного обжига, когда при определенных условиях в пе чах на поверхности глазури черепков восстанавливается тонкий слой металлизированного покрытия. Это очень старая технология. Затем покроем плитку защитным лаком», — продолжает Ольга Джавадова.

Один из самых сложных этапов — восстановление Голубой гостиной, о которой историк искусства барон Николай Врангель писал: «Хороша синяя, цвета сахарной бумаги, гостиная в большом доме, отделан ная l’antiqueв помпеянском стиле, с красивой белого дерева мебелью». Усадьба вообще ассоциировалась у современников с чем-to сладким, видимо из-за обилия завитушек и конфетных оттенков.

Чтобы выяснить, какого именно цвета была гостиная, специалистам пришлось делать зондажи — сни мать пробники, по которым видны разные слои краски, а также изучать записи в старых домовых книга х. В научной реставрации все должно быть вымерено.

«Гостиную называли помпейской из-за того, что на стенах были изображены жертвенники и богини ант ичных времен, а также сюжетные композиции с элементами сложного геральдического орнамента. Архитекторам удалось найти эти рисунки на старых фотографиях и сделать эскизы. Они изготовили пластиковые трафареты, через которые будут наносить роспись на стены», — говорит Оль га Джавадова.

Последняя оранжерея Стрешневой

Оранжерея, единственная сохранившаяся из шести, тоже почти готова. К началу реставрации от нее сохранился только обуглившийся после пожара полукруглый зал и правое крыло. Сегодня она выглядит почти как во времена Елизаветы Глебовой-Стрешневой, хотя пока не покрыт купол, а восстановленное витражное остекление защищено строительной пленкой.

«Левую сторону оранжереи восстанавливали по образцу правой. В оранжерее полностью отреставрировали стропила, обрешетку, балки, покрытие, перебрали уцелевшую кирпичную кладку. Восстановили белокаменную облицовку и крыльцо, колонны с капителями», — рассказывает Ольга Джа вадова.

Специалисты уже красят фасады цветом яичного желтка и патинируют кровлю — обрабатывают составо м, который создает эффект старинного налета. Осталось отреставрировать мраморный пол, воссоздать из дуба дверные проемы и оконные заполнени yo.

Кроме того, мастера ремонтируют ограду с башенками приусадебного парка. До начала работ в некоторых местах в кирпичной кладке проросли деревья. «Вытаскивали из стен корни, принявшие форму кирпичей!» — вспоминает собеседница mos.ru.

Чтобы укрепить кладку, между кирпичами делают отверстия — шпуры, вставляют в них пластиковы е трубочки — покера, а через них закачивают цементный раствор. «Процесс называется инъектированием», — отмечает Ольга Джавадова.

Регулярный сад по старым чертежам

Почти воссоздан в старинной усадьбе и регулярный сад, раскинувшийся перед главным входом. Здесь пахнет хвоей и скоро появятся сладкие ароматы цветов. Рабочие оформили клумбы, выложили брусчаткой в историческом стиле геометрически правильные дорожки, сходящиеся в круге, а некоторые покрыли терравеем — так называется мелкая галька, склеенная с минералами. Это покрытие экологично, пропускает воду в почву и не мешает природным процессам.

«Когда мы начали работать, здесь не было почти ничего, все заросло. Чтобы вернуть саду прежний облик, использовали военно-топографическую съемку XIX века, изучали старые чертежи, фотографии 1930-х и дневник княгини Евгении Шаховской: она описывала растения, которые высажены в саду. Для консультации пригласили дендрологов и по их совету посадили многолетники и кустарники вдоб авок к вековым лиственницам и липам», — рассказывает Максим Гордиенко.

Ремонтно-реставрационные работы планируют завершить в этом году. «Усадьба уже пережила зиму, мы исследовали, как реагируют наши новые материалы на перепады те мператур. Показатели отличные», — резюмирует начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта Москвы.

В усадьбе Покровское-Стрешнево отреставрировали фасады, белокаменный цоколь и парадное крыльцо главного домаНа территории усадьбы Покровское-Стрешнево восстановят регулярный сад и и исторические аллеиУсадьбу Покровское-Стрешнево отреставрируют — Сергей Собянин

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