Политех – лучший вуз Петербурга по подготовке кадров

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
В рейтинге крупнейшей российской компании
«Востребованность выпускников становится ключевой оценкой качества подготовки кадров, — прокомментировала проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. — Ежегодно более 85 процентов выпускников, обучившихся на инженерных направлениях, устраиваются на работу по специальности в течение первого года после окончания вуза. Особенно в них заинтересованы сегодня предприятиях
Специалисты
Подробнее о целевой подготовке и совместных образовательных программах с ведущими российскими компаниями Елена Михайловна рассказала в интервью новостному порталу Политеха.
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