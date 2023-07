Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В рейтинге крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter «Лучшие вузы России 2022–2023» Политехнический университет занял первое место по подготовке высококвалифицированных кадров среди вузов Северной столицы и четвёртое среди всех вузов России .

«Востребованность выпускников становится ключевой оценкой качества подготовки кадров, — прокомментировала проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. — Ежегодно более 85 процентов выпускников, обучившихся на инженерных направлениях, устраиваются на работу по специальности в течение первого года после окончания вуза. Особенно в них заинтересованы сегодня предприятиях оборонно-промышленного комплекса, которые, в том числе, готовы трудоустраивать студентов во время обучения».

Специалисты интернет-рекрутмента проанализировали свыше двух миллионов резюме соискателей в возрасте от 18 до 24 лет и полмиллиона резюме выпускников 2021–2022 годов из 411 вузов России. В рейтинге пять параметров: востребованность выпускников у работодателей, популярность вуза в своем регионе, относительный уровень ожидаемых зарплат, опыт работы, текущая трудоустроенность выпускников.

Подробнее о целевой подготовке и совместных образовательных программах с ведущими российскими компаниями Елена Михайловна рассказала в интервью новостному порталу Политеха.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI