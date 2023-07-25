Плановые релизы 31 июля 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На 31 июля 2023 года запланированы релизы ТКС фондового и валютного рынков. Описание изменений по ссылкам:
Плановые изменения в системах фондового и валютного рынков: https://www.moex.com/n56994/
Плановые изменения в структуре отчётов по итогам клиринга: https://www.moex.com/n62373/
Обращаем ваше внимание, что механизм заключения сделок РЕПО с открытой датой будет представлен в состоянии технической готовности в более позднюю дату.
В субботу, 29 июля 2023 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 27 июля 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.
2. Идентификаторы пользователей или фирмы.
3. IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих ‘боевых’ для заявленных идентификаторов пользователей.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 29 и 30 июля.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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