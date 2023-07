Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Это будет касаться онлайн-переводов гражданина между его счетами в разных банках. Такой законопроект приняла Государственная Дума во втором чтении.

Можно будет без комиссии переводить деньги в пределах 30 млн рублей в месяц по номеру счета через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счет в другом банке либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). В то же время новые правила не будут распространяться на переводы, которые человек совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция, а также на переводы по номеру карты, поскольку в этом случае не всегда возможно определить получателя средств. Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Также они снизят операционные риски людей, которые снимали деньги со счета наличными, когда нужно было перевести их в другой банк без комиссии. Кроме того, банки теперь будут обязаны бесплатно информировать клиента о том, что его вклад заканчивается, не позднее чем за 5 дней до истечения срока. Это поможет человеку более грамотно распоряжаться своими средствами. Например, вовремя переоформить вклад, чтобы деньги не «зависали» на условиях до востребования, если он забыл об окончании вклада. Положения закона о бесплатных онлайн-переводах вступят в силу через 9 месяцев после его официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны через 6 месяцев. Фото на превью: Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock / Fotodom

