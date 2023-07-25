Об интернет-атаках на СПбГУ | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

25 de julio de 2023

25 de junio a las 10:43 была зафиксирована аномальная активность в сети СПбГУ, возникшая со стороны внешни х IP-adresov. 15 min. Специалисты Университета оперативно определили основной источник воздействия и приняли необходим ые меры по локализации угрозы. В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме.

Об интернет-атаках на СПбГУ

СПбГУ уже не первый раз сталкивается с DDos-атаками на собственную IT-инфраструктуру.

В случае возникновения тех или иных технических проблем сотрудники и студенты Университета могу т обратиться к сотрудникам технической поддержки Управления-службы информационных технологий по телефону 363-60-30 или по почте support@spbu.ru.

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Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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