Обновление T1 полигона SPECTRA

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

с 25 июля 2023 года тестовый полигон срочного рынка Т1 будет недоступен в связи с обновлением версии SPECTRA до 7.15. Плановая дата возобновления доступности полигона – 31 июля 2023.

Полный список изменений, актуальная документация, дистрибутивы и схемы будут опубликованы после обновления полигона



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