Новые правила листинга Московской биржи вступают в силу 1 августа

1 августа 2023 года вступает в силу новая редакция правил листинга Московской биржи.

По новым правилам листинга временно смягчаются требования к количеству акций в свободном обращении (free-float) для второго уровня листинга Московской биржи:

для включения акций во второй уровень листинга минимальный порог для free-float снижается с 10% до 1%. При этом требования к капитализации free-float остается неизменным – 1 млрд рублей по обыкновенным акциям и 500 млн рублей по привилегированным акциям, что позволит сохранить необходимый уровень качества инструментов для включения их в котировальные списки.

для перевода акций из первого во второй уровень листинга требования к уровню free-float снижаются с 4% до 1%.

для исключения акций из второго уровня листинга значение free-float должно быть ниже 1% (в настоящее время менее 4%).

Пониженные требования к free-float будут действовать до 30 июня 2025 года.

С более подробной информацией об основных изменениях и дополнениях в правила листинга, а также с текстом новой редакции документа можно ознакомиться на сайте Московской биржи.



