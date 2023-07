На летней школе магистранты ИСИЭЗ ВШЭ вошли в прямой контакт с передовыми технологиями

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Летняя школа стала логическим продолжением нашего совместного семинара, — рассказывает Михаил Гершман, директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. — Добавить расширенный практический модуль именно в таком формате — летней школы, включающей лекции, семинары и мастер-классы, предложили профессор магистерской программы ИСИЭЗ, старший вице-президент “Сколтеха” Алексей Пономарев и директор Центра технологий материалов Иван Сергеичев. Идея сразу всем понравилась, и летняя школа была организована в короткий срок на высочайшем уровне. Благодарен коллегам из “Сколтеха” за отличную идею и ее реализацию!» Важным блоком программы летней школы стали мастер-классы, проводившиеся в лабораториях газотермического напыления и аддитивных технологий. Студенты смогли в условиях, приближенных к реальному производству, освоить методы полимерной 3D-печати и изучить применение композитных материалов в различных отраслях. Студент второго курса Анастас Карагадаев считает полученный опыт исключительно позитивным: «Мастер-классы были не только увлекательными, но и чрезвычайно полезными. Я на практике оценил важность механических испытаний материалов для создания надежных конструкций». Программирование роботизированной руки для игры в крестики-нолики, создание сложных математических моделей с помощью клея, изучение основ вычислительной техники особенно запомнились студентке первого курса Татьяне Серовой. «Действующие инженеры лабораторий на каждом этапе помогали нам в изучении сложных технологий и технических процессов, — говорит она. — Участие в летней школе “Сколтеха” дало редкую возможность познакомиться с современной российской наукой на ее передовых рубежах. Практическое представление о развитии приоритетных направлений разработок еще больше укрепило нас в стремлении стать будущими лидерами в изучаемой области, внести значимый вклад в прогресс и инновации, формирующие мир». Опыт проведения первой летней школы в Институте «Сколтех» предполагается закрепить и в новом учебном году. Для программы «Управление в сфере науки, технологий и инноваций» 2023/24-й академический год станет юбилейным, десятым. Другие факты о программе «Управление в сфере науки, технологий и инноваций» 25 бюджетных мест, 2 года обучения Программа имеет международную аккредитацию Европейского фонда развития менеджмента Дает возможность получения двух дипломов — НИУ ВШЭ и Сеульского университета (Южная Корея) Занятия проходят на английском языке с 18:00 до 21:00 в центре Москвы (ул. Мясницкая, д. 11) Поступление в формате собеседования, без вступительных экзаменов; абитуриентам нужно загрузить портфолио (резюме в формате Europass и мотивационное письмо; подробнее о требованиях к портфолио) Прием документов до 25 июля (до 18:00) онлайн: через личный кабинет на сайте Приемной комиссии НИУ ВШЭ

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI