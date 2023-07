На городские торги выставят шесть участков под строительство частных домов в ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

В третьем квартале 2023 года город планирует выставить на торги по аренде по три участка в поселениях Роговском и Кленовском общей площадью 0,77 гектара. Победители смогут построить там частные жилые дома. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город выставит на аукционы по аренде шесть земельных участков площадью от 11 до 13 соток в поселениях Роговском и Кленовском в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. В течение двух с половиной лет будущие арендаторы смогут возвести здесь дома площадью от 448 до 542 квадратных метров. После регистрации прав собственности на объекты горожане получат возможность выкупить участки по цене 40 процентов от их кадастровой стоимости», — рассказал Максим Гаман.

Один из участков в поселении Роговском расположен в деревне Горнево, другие два — в деревне Кресты. Оба населенных пункта находятся недалеко от старой Калужской дороги, к ним есть подъезды. В селе Кленово все три участка расположены на улице 1-й километр Объездной Дороги.

Данные о выставляемых на торги земельных участках, лотовую документацию, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов можно найти на инвестиционном портале.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

