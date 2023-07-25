Мониторинг предприятий: оценки бизнес-климата стали более сдержанными

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В июле индикатор бизнес-климата уменьшился до 6,2 пункта, оставаясь вблизи максимальных значений за последние 10 лет. Текущие оценки компаний относительно производства и спроса снизились в большинстве отраслей. Позитивные ожидания предприятий на ближайшую перспективу были более сдержанными по сравнению с июнем.

Инвестиционная активность компаний достигла максимума с 2009 года. Предприятия ожидают дальнейшего роста инвестиций более умеренными темпами. Ценовые ожидания бизнеса увеличились после их снижения в предыдущие два месяца, однако не превысили средних значений 2021–2022 годов. Более подробно читайте в июльском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий». Фото на превью: Сергей Мальгавко / ТАСС

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