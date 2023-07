Льготы без остановки: МКБ запустил новую версию кредитной карты «Можно больше»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Московский кредитный банк (МКБ) внес изменения по новым оформляемым кредитным картам «Можно больше» со 2 июля 2023 года.

Теперь с карты можно снимать наличные, совершать приравненные к снятию наличных операции и льготный период на совершенные ранее покупки не прекратится, а проценты начисляться не будут.

Улучшились и условия льготного периода: теперь клиенту достаточно погасить задолженность только за первые 3 месяца текущего льготного периода до его завершения, а все последующие покупки, совершенные в 4 месяце, будут входить уже в новый льготный период (до 123 дней).

Например, в январе вы приобрели чайник, а в апреле стиральную машину. За чайник будет нужно погасить задолженность до конца марта, а за стиральную машину – до конца июля!

Как и раньше мы возвращаем до 30% суммы покупок по карте баллами «МКБ Бонус», а до 50% лимита можно снимать в банкоматах без комиссии ежемесячно.

С картой «Можно больше» теперь можно еще больше!

Ознакомиться со всеми возможностями продукта можно на сайте

* Для карт, оформленных до 02.07.2023 условия остаются прежними.

