Лагерь «Наставник будущего» для новосибирских школьников стартует в НГУ

25 июля в Новосибирском государственном университете начнется пятидневный научно-профориентационный лагерь «Наставник будущего» для новосибирских школьников 7-9 классов. Под руководством ученых и студентов НГУ ребята познакомятся с работой ученых в естественных науках: химии, биологии, геологии и физике. А именно – погрузятся в эксперименты, научатся ставить исследовательские задачи, выйдут на инженерные решения.

— Лагерь станет логичным продолжением онлайн-курса по наставничеству «Академии наставников» Фонда «Сколково». По результатам обучения на этом курсе были отобраны студенты НГУ, которые станут помощниками научных руководителей программы и смогут применить полученные знания на практике, в работе со школьниками. Параллельно дети и студенты будут осваивать научное мышление в другой форме – в образовательных играх лаборатории игр «В-агон». Общая задача всех привлеченных специалистов – помочь школьникам через исследовательскую деятельность, эксперименты, опыты, лабораторные работы и образовательные игры погрузиться в яркие и глубокие миры естественных наук, заинтересоваться ими, — рассказал Михаил Моисеев, менеджер Фонда «Образование».

Научными процессами будут руководить следующие эксперты:

химия – Александр Макаров , д.х.н., в.н.с. Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН;

, д.х.н., в.н.с. Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН; геология – Ольга Гаврюшкина , к.г.-м.н., н.с. Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, старший преподаватель Геолого-геофизического факультета НГУ, научный сотрудник НОЦ «Эволюция Земли» НГУ;

, к.г.-м.н., н.с. Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, старший преподаватель Геолого-геофизического факультета НГУ, научный сотрудник НОЦ «Эволюция Земли» НГУ; биология – Наталья Смирнова , к.б.н., с.н.с. Института почвоведения и агрохимии СО РАН, эксперт и преподаватель в агробионаправлении ОЦ «Сириус», структурного подразделения ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» регионального центра «Альтаир»;

, к.б.н., с.н.с. Института почвоведения и агрохимии СО РАН, эксперт и преподаватель в агробионаправлении ОЦ «Сириус», структурного подразделения ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» регионального центра «Альтаир»; физика – Михаил Иванов, к.ф.-м.н., с.н.с. Института «Международный томографический центр» СО РАН.

Справка: Проект «Наставник будущего» осуществляется Новосибирским госуниверситетом, Передовой школой НГУ «Когнитивная инженерия», Фондом «Образование» и «Академией наставников» Фонда «Сколково» при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Партнерами проекта являются: ГПНТБ СО РАН, структурное подразделение ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» региональный центр «Альтаир», МАУ ДПО «Новосибирский Институт Современного Образования», Центр коллективной работы «Точка кипения – Новосибирск», лаборатория игр «В-агон».

