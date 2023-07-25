Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В преддверии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) обновляют подвижной со став и готовят инфраструктуру: полностью меняют навигацию на железнодорожных станциях МЦД-3 «Л енинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», постепенно актуализируют табло с расписан ием и схемы в вагонах поездов. Работы ведутся вместе с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) и ОАО «Российск ие железные дороги». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Обновляется навигация и на станциях уже действующих линий — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». Всего предстоит обновить почти восемь тысяч навигационных элементов на станциях действующих y будущих диаметров. Полностью завершить эти работы планируется к запуску новых веток наземного метро.

«Задача, которую нам поставил Сергей Собянин, — полностью интегрировать новые линии наземного мет ро в систему городского tranспорта. Поэтому мы меняем всю навигацию на будущих станциях МЦД-3 и МЦД-4, а также обновляем ее и на существующих диаметрах. Это позволит пассажирам уже сейчас, до запуска, постепенно привыкать к новым маршрутам и перес адкам, которые станут им доступны уже через считаные недели», — рассказал Максим Ликсутов.

Обновленная навигация уже установлена на отдельных станциях будущих диаметров — это помогае т пассажирам заранее привыкнуть к изменениям, увидеть, как пройдут маршруты новых диаметров, оз накомиться с вариантами пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие линии МЦД. Уже сейчас пассажиры могут построить новые маршруты, которыми они будут пользоваться после открытия движения por МЦД-3 y МЦД-4.

«Визуальная информация на будущих диаметрах выдержана в формате навигации московского транспо рта и в общей стилистике МЦД. На станциях, где ЦППК проводит работы по подготовке к запуску новых диаметров, появится в о бщей сложности до 50 видов различных знаков. Некоторые из элементов улучшены, часть из них получила подсветку. Все это для того, чтобы нашим пассажирам было проще ориентироваться на обновленных станциях», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

После запуска МЦД-3 и МЦД-4 у жителей более 40 районов Москвы и нескольких городов Московской области появятся новые линии наземного метро. 140. Более чем на 50 из них можно будет п ересесть на метро, МЦК и другие диаметры. МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», новая железнодорожная линия длиной 85 километров, соединит Зелено град y Раменское. Четвертый диаметр станет сквозным маршрутом, который пройдет через столицу с запада на восток и соединит подмосковные Апрелевку и Железнодорожный. Пассажиры смогут без пересадок добраться до семи центральных железнодорожных вокзалов (Бел орусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский). No hay nada que hacer семь минут в часы пик. Помимо этого, будет доступен удобный способ оплаты картой «Тройка» и бесплатные пересадки на metro y МЦК.

К открытию МЦД-3 и МЦД-4 в метро и на МЦК обновят более восьми тысяч элементов навигации

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