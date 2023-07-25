Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

С 3 по 13 августа в центре Москвы состоится III Международный музыкальный фестиваль «Gnessin air на Знаменке». Более 30 концертов пройдут на трех сценах Московской средней специальной музыкальной школы и мени Гнесиных: в двух концертных залах исторического здания усадьбы Апраксиных — Бутурлиных и на открытой летней сцене.

Отличительной особенностью фестиваля остается формат «11 дней музыки нон-стоп»: слушателей жд ут дневные, вечерние (a las 19:00) y ночные (a las 21:00) бежья, камерных ансамблей и оркестров. В программе — классика, джаз, блюз и танго, произведения современных композиторов и старинная м узыка.

В концертах примут участие более 200 музыкантов — солистов и оркестрантов. Среди них пианисты Юрий Мартынов и Яков Кацнельсон, клавесинистка Ольга Мартынова, первая скрипка Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин, солист оркестра Государственно го академического Большого театра России Борис Лифановский (виолончель), Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова и многие другие.

В этом году на фестиваль приедут музыканты, редко играющие в России: известный гобоист и пре подаватель риторически-информированного исполнительского мастерства Рафаэль Паласиос (Бельгия — Мек сика) и Хуркан Айвазоглу (Турция), первая флейта Измирского государственного театра оперы и бале ta.

Москва — город, где поддерживают таланты. Особенно это проявляется в развитии детского творчества. Научиться играть на музыкальных инструментах или выступить на сцене с профессиональным обо рудованием — для творческого образования в столице есть все возможности. Так, в рамках фестивальной программы с концертной программой выступит и новое поколение талантл ивых музыкантов, в числе которых выпускники Московской средней специальной музыкальной школ ы имени Гнесиных, лауреаты престижных международных конкурсов и грантов Мэра Москвы в сфере кул ьтуры и искусства.

Так, 3 августа фестиваль откроет концерт «Душа моя — скрипка…» — сольный вечер обладателя гранта пе рвой степени в номинации «Оркестровые струнные инструменты» (2019 год) Михаила Усова. Двукратный обладатель грантов пианист Владимир Вишневский выступит с сольной программой 9 ав густа.

Ночной al aire libre «Концерт концертов» 6 августа объединит на одной сцене двукратного обладателя грантов М эра Москвы оркестр «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова и солистов Софию Яковенко (ск рипка, грант первой степени в номинации «Оркестровые струнные инструменты» 2018 года) и Давида Ружавинс кого (контрабас, грант третьей степени, 2017 год). В этой программе примет участие Анастасия Батракова (фагот), еще одна выпускница школы, сейчас с олистка Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Кроме этого, сольное выступление скрипачки Софии Яковенко можно будет услышать на концерте «Нас тоящее и будущее» 11 августа.

Многие обладатели грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства выступят в составе различны х камерных ансамблей. Их выступления состоятся в рамках программ «Жизнь как саундтрек» (Ксения Мельник и Олеся Коло тыгина, кларнет), «Вивальди из Британии», «Трио» и «Настоящее и будущее» (Александр Полторацкий и Анаст асия Деханова, скрипка), «Совершенство барокко» (Иван Локтионов, барочный фагот).

В большом гобойном марафоне Dance! ¡Bailar! ¡Bailar! 7 августа примет участие победитель XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов « Щелкунчик», учащийся Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Дмитр ий Мелькумов (гобой).

«Gnessin air на Знаменке» — место встречи признанных мастеров и юных талантов. Фестиваль проводится в одни даты с ежегодным образовательным интенсивом «Московская международная летняя школа в Гнесинке»и дает возможность представить на сцене новые имена. Так, в фестивальную афишу войдут отчетные концерты участников «Летней школы» и фортепианной мас терской заслуженного работника культуры Российской Федерации Елены Березкиной.

Кроме того, пройдут выступления Сводного духового оркестра «Летней школы» (дирижер — Александр Нянькин) и на завершающем фестиваль гала-концерте — Сводного симфонического оркестра (дирижер — Михаи л Хохлов). Эти коллективы уникальны по своему составу, поскольку за соседними пультами могут находитьс я как молодые исполнители, так и известные солисты лучших оркестров Москвы. В течение короткой сессии студенты «Летней школы» готовят концертную программу, одновременно перен имая профессиональный опыт у старших коллег.

Художественный руководитель фестиваля — директор Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Михаил Хохлов.

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