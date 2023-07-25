Инфляционные ожидания возросли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В июле 2023 года инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО «инФОМ», увеличились до 11,1%.

Долгосрочные инфляционные ожидания граждан (на три и пять лет вперед) уменьшились. Индекс потребительских настроений несколько снизился, но оставался вблизи максимума за пять лет. Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца увеличились — до максимума с начала года.

Более подробно читайте в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Фото на превью: Shutterstock / Fotodom