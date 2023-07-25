Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Москвичи воспользовались услугами и сервисами в жилищной сфере более 70 тысяч раз в первом по лугодии 2023 года, из них почти 47 тысяч обращений поступило через портал mos.ru. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За первые шесть месяцев этого года москвичи воспользовались услугами и сервисами в жилищной сфере более 70 тысяч раз, из них свыше 65 процентов обращений поступило онлайн. Самым популярным оказался сервис “Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете”, которым воспользовались почти 30 тысяч раз, а самой популярной госуслу гой “Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31.01.1998 правах на объекты жили щного фонда” — свыше 14 тысяч раз в первом полугодии», — рассказал Максим Гаман.

В топ-5 цифровых продуктов по количеству обращений за шесть месяцев этого года также вошли услуги по заключению договоров социального найма — 10,7 тысячи запросов, приватизации жилых по мещений — почти 6,8 тысячи. Кроме того, 4,6 тысячи раз очередники обратились за перерегистрацией учетного дела.

Развитие онлайн-услуг в жилищной сфере реализуется Департаментом городского имущества совместно сDepartamento de información Tecnología de Moscú yoГКУ «Новые технологии управления».

Департамент городского имущества предоставляет около20 различных услуг и сервисов в жилищной сфере. Например, на портале mos.ru можно узнать номер в очереди на улучшение жилищных условий, восполь зоваться суперсервисом по программе реновации, встать на жилищный учет, внести изменение в учетное дело, приватизировать квартиру, заказать справки о правах на недвижимость, сменить статус помещения с жилого на нежилое.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, развитие цифровой экосистемы М осквы создает удобную и прозрачную систему взаимодействия города, бизнеса и граждан при полу чении онлайн-услуг в жилищной сфере. Благодаря этому горожане и предприниматели освобождаются от сбора документов и очного посещен ия государственных учреждений для решения нужных вопросов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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