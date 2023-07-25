Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

За шесть месяцев 2023 года в Москве зафиксировано свыше 40 случаев строительства объектов на раннем этапе без разрешительных документов, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

«Работа по освобождению земельных участков от самостроя ведется уже не первый год, приоритетно й задачей является недопущение и пресечение незаконных построек на этапе строительства. Это одно из основных направлений деятельности Госинспекции по недвижимости. Работа проводится во всех административных округах. За шесть месяцев 2023 года на раннем этапе строительства был выявлен 41 факт проведения незаконн ых работ, случаев возведения нового самостроя», — отметил он.

Педотвратить незаконное строительство позволяет профилактическая работа Госинспекции по недвижимости, в частности информирование граждан. Для пользователей и собственников объектов недвижимости в Москве во втором полугодии организуют более 60 встреч и вебинаров.

Поддержку в борьбе с нелегальной застройкой оказывают и жители столицы. Горожане могут выявлять самовольные постройки с помощью специального чат-бота «Самострой.net», который позволяет проверить законность объекта.

В городе проходит активная цифровая трансформация услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Благодаря развитой экосистеме обратной связи москвичи могут получить ответы на вопросы, а такж е помощь любым удобным способом: по телефону, электронной почте, в чате или мессенджере.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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