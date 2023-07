Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

В Координационном центре Правительства России под председательством вице-премьера Д.Н. Чернышенко прошло заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня, на котором обсудили ключевые результаты реализации программ за 2022 год. В мероприятии принял участие ректор МГУ академик В.А. Садовничий.

В своем выступлении Д.Н. Чернышенко подчеркнул важность изменений в работе научно-образовательных центров, которые направлены на решение актуальных задач реального сектора экономики, в том числе по импортозамещению: «Научно-образовательные центры решают важнейшие задачи по достижению технологического суверенитета. Нам важна их нацеленность на получение конкретных результатов, которые будут укреплять экономику как отдельно взятых субъектов, так и всей страны. Ротация НОЦ, которую мы нормативно закрепили, позволит грамотно распределить федеральные ресурсы для эффективного выполнения поручений Президента России. Решения принимаются Советом коллегиально на основе показателей эффективности и экспертных оценок. Напомню, на финансирование научно-образовательных центров мирового уровня из бюджета в 2022 и 2023 годах было суммарно выделено более 3,4 млрд рублей.».

По итогам ежегодных отчетов Центров Совет принял решение об отнесении каждого из них к одной из трех категорий. От присвоенной категории будет зависеть размер гранта на 2023 год. Анализ количественных и качественных показателей деятельности НОЦ за 2022 год, на которые опирались члены Совета при голосовании, был проведен Минобрнауки России и Российским центром научной информации.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий отметил, что НОЦ позволяют интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Этот подход уже успешно зарекомендовал себя в практике реализуемого Московским университетом проекта создания научно-образовательных консорциумов «Вернадский». Он помогает региональным университетам при поддержке ученых и преподавателей МГУ готовить высококлассных специалистов, которые будут способствовать развитию регионов. Также он позволяет выравнивать качество подготовки научных кадров в различных территориях страны и сохранить талантливых ученых, особенно молодых, в регионах. Консорциумы созданы уже в 35 субъектах Федерации.

«Важно, чтобы программа реализации НОЦ была продолжена. Отдельное внимание хочется уделить подходу к оценке деятельности НОЦ, представленному сегодня. Этот подход учитывает как количественные, так и качественные аспекты работы, включая оценки экспертов, и позволяет объективно и всесторонне оценить эффективность деятельности Центров», – сказал ректор Московского университета.

По поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты» в России создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня. На их базе проводятся передовые исследования, разрабатываются новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также готовятся высококвалифицированные кадры для решения крупных научно-технологических задач.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI