Женщины, работающие вдали от дома, позже заводят ребенка

Елена Котырло использовала данные, собранные Статистическим управлением Швеции. В них содержится информация о 9–14 (в разные годы) тысячах работающих женщин, которые родились в 1974 году и проживали вблизи Стокгольма в возрасте от 18 до 32 лет. Зная для каждой из них место жительства и место работы, Елена Котырло определила тех, кому приходилось ездить на работу в другой населенный пункт. Исследование показало, что женщины, работающие далеко от дома, зарабатывают в среднем больше других, имеют более высокий уровень образования. Обычно они уезжают на работу из поселений, где значительно меньше подходящих и привлекательных в плане зарплаты рабочих мест, с небольшим рынком труда и относительно высокой безработицей среди женщин. Также расчеты показали, что для женщин, которые ездят на работу в другой город, ниже вероятность родить первого ребёнка в возрасте от 21 до 28 лет и выше — от 29 до 32 лет, то есть долгая дорога на работу вынуждает женщин откладывать рождение первенца, в среднем — на полгода. Соответственно сокращается период, в который можно родить второго и последующих детей. Кроме того, автор исследования выяснила, что размытие социальных норм сильнее влияет на поведение женщин, работающих далеко от дома, и они более чувствительны к колебаниям среднего дохода (решают родить сейчас или отложить рождение ребёнка в зависимости от экономического положения). Хотя исследование сделано на данных Швеции, есть общие закономерности, которые верны и для других стран, в том числе для России, считает автор статьи. Большой рынок труда притягивает рабочую силу, создавая потоки ежедневной трудовой миграции.

Транспортные издержки могут быть необременительны для бездетных работников или работников с детьми, не требующими присмотра. Но они становятся серьёзным препятствием к получению любимой работы и реализации в труде для молодых матерей. В странах, где распространены формальные институты воспитания и образования (ясли, детские сады, продленка в школе), женщины имеют больше шансов реализовать себя в семье и на работе. А в странах, где отдать ребёнка в ясли или на продленку непросто, женщинам нередко приходится выбирать между карьерой и ролью матери и хранительницы очага. Это сохраняет гендерное неравенство на рынке труда, а экономика теряет в производительности и экономическом росте, когда женщина-профессионал, имеющая хорошее образование и опыт, вынуждена оставить рабочее место, чтобы посвятить себя детям. Недавний опыт ограничений, связанных с пандемией COVID-19, показал, что работа из дома может быть не менее и даже более продуктивна в сравнении с работой в офисе. Тому есть немало эмпирических свидетельств, полученных на данных для европейских стран. Работники отмечают более высокую заинтересованность в результатах, меньший уровень стресса, связанного с деловыми переговорами, и риска выгорания на работе.

Удалённая работа онлайн может стать отличным решением в поиске баланса между работой и семьей. Благодаря такому режиму временные издержки поездок на работу сводятся к минимуму. Конечно, не все работы могут выполняться из дома. Но такая возможность гораздо выше для профессионалов с высоким уровнем образования. А именно им сложнее найти работу рядом с домом.

Однако немало исследований указывают на сложность адаптации к работе онлайн матерей с детьми дошкольного и начального школьного возраста. Но их можно преодолеть, особенно при помощи государства.

В развитии новых форм занятости государству важно не мешать тому, что происходит в ответ на новые вызовы. Достаточно поддерживать желание молодых матерей работать и защищать их трудовые права. Наша страна унаследовала прекрасную базу социально-трудовых отношений, сформировавшуюся в советской экономике. Многие европейские страны далеки от достижений России в вопросах гендерного равенства, в том числе в праве на материнство и реализации матерей на рынке труда.

Впрочем, отмечает экономист, всегда есть возможность дальнейшего совершенствования государственных институтов. Например, пособие на ребёнка до полутора лет в России в 2023 году законодательно ограничено 40% среднего заработка женщины за последние два года. Расходы женщины растут с рождением ребёнка, а финансово она сильно теряет в этот период. А в Швеции с 1986 года рождение ребёнка гарантирует женщине выплаты в течение двух лет в размере около 90% заработка. Если в этот период родился ещё один ребенок, выплаты продолжаются в том же размере и дальше.

Помимо финансовых стимулов, на решение женщины завести ребёнка влияет наличие детского сада, поликлиники, детской площадки во дворе, спортивных секций и кружков. Небольшие населенные пункты — доноры рабочей силы — часто не имеют не только достаточно хороших рабочих мест, но и финансов для строительства детских садов, школ и т.д. Государственное решение, которое могло бы устранить вечное безденежье небольших населенных пунктов, — это зачисление части налога на доходы физических лиц в городской бюджет не по месту работы, а по месту жительства, как это практикуется в ряде стран, в том числе в Швеции. Поправка финансов местных бюджетов может помочь не только с поддержкой материнства, но и в целом с выравниванием доходов и уровня жизни в стране.

