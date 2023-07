Для гостей Московского урбанистического форума пройдут тренировки и мастер-классы по легкой атлетике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Серия тренировок по легкой атлетике пройдет в олимпийском комплексе «Лужники» во время Московского урбанистического форума. Занятия рассчитаны как на любителей, так и на начинающих и опытных спортсменов.

Департамент спорта города Москвы совместно с беговым сообществом подготовил для посетителей интересную программу, включая мастер-классы по общей физической подготовке и тренировки со спортсменами. 1 августа, в день открытия бегового центра, занятие проведет Наталья Назарова, чемпионка мира по легкой атлетике и двукратный призер Олимпийских игр.

Беговой центр будет работать с 1 августа по 10 сентября с 07:00 до 21:00. Тренироваться там смогут беговые и корпоративные клубы, профессиональные атлеты и любители. Несколько раз в неделю занятия будут проводить инструкторы бегового сообщества, на них нужно записываться отдельно.

В зоне общей физической подготовки и растяжки можно заниматься самостоятельно, со своим тренером или присоединиться к мастер-классам и групповым тренировкам. Также гости смогут воспользоваться беговыми дорожками, сервис-зоной с раздевалками и камерами хранения.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

