Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На площадке Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники» представят мобильный клиентский офис московского Гостехнадзора. Гости стенда смогут побывать в роли инспектора в полевых условиях — автомобильный комплекс ос нащен полным комплектом оборудования для проверки самоходной техники.

В нем есть измерители уровня шума и коэффициента светопропускания стекол, измерители суммарног о люфта рулевого колеса и эффективности тормозных систем и другие приборы. В пró ного из самых крупных мероприятий агропромышленного комплекса России.

«Благодаря 18 передвижным офисам государственные инженеры-инспекторы стали более мобильны, чт о позволило увеличить на 20 процентов количество выездов сотрудников инспекции на площадки владел ьцев tel. На Московском урбанистическом форуме мы представим один из таких клиентских офисов», — рассказал

Михаил Прохоров; ы.

На стенде также будет работать специальная программа, которую используют для проверки знани й на право управления самоходной техникой. Посетители смогут проверить, достаточно ли у них знаний для получения удостоверения тракториста- машиниста.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL