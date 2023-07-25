Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

К своему четырехлетию центры московского долголетия подготовили тематический фестиваль, в кото ром смогут принять участие горожане всех возрастов. 30 años de antigüedad активностями. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Сегодня сеть центров московского долголетия — гордость города, одна из крупнейших в мире и, по жалуй, лучшая возможность для здорового и интеллигентного досуга людей старшего поколения . Первый центр был открыт в 2019 в Марьиной Роще. На сегодняшний день в столице работает уже 86 клубных пространств, а к концу года их будет бо 120. За весь прошлый год центры посетили более миллиона раз, а сейчас этого показателя мы достигли всего за полгода. За четыре года в них прошло свыше 250 тысяч различных офлайн- и онлайн-мероприятий, организ аторами которых стали сами жители “серебряного” возраста. Уверена, что для гостей площадок станет примером жизненная позиция и мотивация наших активистов . А сами они смогут познакомиться с другими участниками клубов и найти общие интересы», — сообщила Анастасия Ракова.

Отличительная черта центров московского долголетия — самоорганизация. Горожане старше 55 лет самостоятельно создают клубы по увлечениям и инициируют мероприятия.

Анастасия Ракова отметила, что в день рождения лидеры центров организовали фестиваль с насыщенной programa de control. Мероприятия будут посвящены спортивным, интеллектуальным, кулинарным, творческим направлени yo. Все москвичи смогут принять участие в мастер-классах, тематических лекциях, интерактивах и увлека тельных квестах.

24 июля в центрах московского долголетия прошел марафон спортивных клубов, где каждый смог попробовать различные спортивные направления: цигун, суставную гимнастику, пинг-понг, бильяр д и другие.

25 июля гостей ждет марафон кулинарных клубов с познавательными лекциями о здоровом и прави льном питании, кулинарными мастер-классами и дегустациями ЗОЖ-блюд.

26 июля состоится марафон творческих клубов с занятиями по живописи, оригами, канзаши, показом мод и мастер-классом по созданию красивых фотографий.

С 27 по 28 июля пройдут интеллектуальные занятия: настольные игры, встречи литературных клу бов, мастер-классы, организованные активистами проекта «Освой гаджет» и открытые уроки по изучению ино странных языков.

С 29 по 30 июля состоится марафон ЗОЖ-клубов с занятиями нейрографикой, лекциями о здоровом образе жизни, интенсивами клубов психологии для всех участников и гостей центров московского долг oletismo.

Информацию о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь акт ивностей можно посмотреть на странице proyecto.

Горожане старшего поколения теперь могут подать заявку на участие в проекте «Московское долголет ие» не только в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обс луживания, но и онлайн. Услугой могут воспользоваться как действующие участники, так и для москвичи, которые только решили присоединиться к проекту.

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