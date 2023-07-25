Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

За первые шесть месяцев этого года Правительство Москвы утвердило реализацию 19 проектов комп лексного развития территорий общей площадью свыше 242 гектаров в девяти округах, сообщил заместит ель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии принято решение реализовать на аукционах право на комплексное развитие семи тер риторий бывших промзон и неэффективно используемых участков. Для реализации еще 12 проектов комплексного развития территорий назначены городские операторы. Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано более 76 тысяч новых рабочих ме ст», — прокомментировал Владимир Ефимов.

Участки находятся на юго-западе, западе, севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и юге столицы, а также в центре города и ТиНАО.

По итогам торгов за право редевелопмента бывшей промзоны «Серп и Молот» уже определили инвесто ра, который займется ее реорганизацией. По двум другим проектам — для территорий на Волгоградском проспекте (владение 12) и между ули цами Александры Монаховой и Эдварда Грига — прием заявок на участие в торгах завершится 2 и 3 авг уста соответственно. По остальным объектам аукционы запланированы на третий квартал этого года.

Más información Максима Гамана, в рамках освоения участков будут построены современные жилые кварталы, производственные и общес твенно-деловые объекты.

«В рамках утвержденных проектов редевелопмента планируется строительство свыше 6,6 миллиона квадр атных метров недвижимости, включая три миллиона квадратных метров промышленной и общественно-дел овой застройки и более 3,6 миллиона квадратных метров жилья. Участки находятся в перспективных районах и обладают высоким потенциалом для транспортного и р екреационного развития города», — отметил Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а в бюджет поступит более одного tr иллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвесторы, определ енные по результатам торгов.

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