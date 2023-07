В рамках летней школы студенты проектировали комплексы экотуризма на остров Котлин

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 3 по 14 июля в СПбГАСУ проводилась международная летняя школа «Ecocamp: Архитектура комплексов экотуризма». В этом году в образовательной программе приняло участие 30 студентов из СамГТУ (Самара), СФУ (Красноярск), МАрхИ (Москва), КазГАСА (Алматы).

Программа включала лекции, экскурсии и практические занятия. Участники разрабатывали проект развития туристической среды в западной части острова Котлин. Остров Котлин известен, прежде всего, расположенным на нем городом Кронштадт. Западная часть острова сейчас менее посещаема, хотя обладает уникальным сочетанием историко-культурного и природного ландшафта. Участники летней школы побывали здесь для проведения предпроектных исследований, посетили природный заказник и форты Риф и Шанец. При разработке концепции туристического комплекса студенты учитывали особенности работы с объектами культурного наследия и особо охраняемыми природными территориями.

Участники международной летней школы «Ecocamp архитектура комплексов экотуризма» и преподаватели на обследовании территории Западный Котлин

На практических занятиях участники летней школы были разделены на три команды, которые курировали доцент кафедры архитектурного проектирования Александра Еремеева и старшие преподаватели Александра Кузьмина и Дарья Бойцова. Экспертами летней школы выступили специалист АНО «Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве» Юлия Лебедева, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию горнолыжного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов и доцент кафедры архитектурного проектирования Федор Перов. Они прочитали лекции по устойчивым решениям в архитектуре и строительстве, особенностям идентификации исторической среды, а затем оценили работы студентов.

Команда Александры Еремеевой

Команда Александры Еремеевой сделала акцент на развитии прибрежной инфраструктуры, предложив создание системы глэмпингов (гостиничных номеров) на воде, банного комплекса, комплекса семейного отдыха и ресторана с пристанью. Таким образом самая дальняя оконечность острова будет связана с центром Кронштадта водным маршрутом. Проект команды предполагает развитие существующей экотропы в виде «тропы ощущений», на которой формируются площадки для созерцания акватории Финского залива. Имеющиеся сооружения меняют только свою внутреннюю функцию: на форте Шанец разместится гостиница, на форте Риф существующий музейный комплекс станет культурной площадкой.

Команда Александры Кузьминой

Команда Александры Кузьминой сформировала эко-маршрут, предложив минимальное воздействие на окружающую среду заказника и сосредоточив потоки посетителей преимущественно в зонах объектов культурного наследия. Эко-маршрут состоит из пешеходной и спортивной тропы, пунктов обогрева и просветительских пунктов-остановок для отдыха – всего разработано четыре модуля. В стремлении деликатно вписаться в сложную среду форта Шанец, команда спроектировала визит-центр, скрытый в искусственно созданном ландшафте. В нем авторы проекта разместили пространства с дополнительным функционалом — детскую зону, зону лектория и отдыха, зону проката каяков и сап-бордов. В форте Риф по замыслу команды будет открытая экспозиция военной техники, зоны для занятия йогой и петанком, главное многофункциональное пространство, которое зимой может использоваться в качестве катка, и музей.

Команда Дарьи Бойцовой

Команда Дарьи Бойцовой особое внимание уделила объектам культурного наследия и поиску элементов исторической идентичности места. Для привлечения туристов на Западный Котлин зимой студенты разработали системы пунктов обогрева. В результате реконструкции заброшенное двухэтажного здание на юго-западном побережье станет междисциплинарным научно-исследовательским центром. Здание дополнено теплицей для нужд заказника и выращивания заповедных культур. В нерабочее время северо-западный фасад здания функционирует в качестве медиа экрана, напротив которого расположен амфитеатр, оборудованный ветрозащитным барьером.

Аспирант МАрхИ, участник летней школы Екатерина Крыласова считает, что проектные решения должны быть гуманными, законными и современными. Они не должны игнорировать действующие на территории нормы и ограничения, иначе историко-культурная среда и экосистема будут утрачены. «Грамотно организованная архитектурно-градостроительная среда позволит создать на фортах востребованное общественное пространство и привлечь большие потоки туристов», — убеждена Екатерина Крыласова.

Эксперты отметили глубокий уровень анализа и проработки проектов. Некоторые решения рекомендованы к обсуждению с администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга и дирекцией заказника «Западный Котлин» с целью последующего внедрения.

