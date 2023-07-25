В Москве ожидаются ливни с грозами и сильным ветром

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Во вторник, 25 июля, в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, после 20:00 пройдут ливни с грозой. Шквалистый ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Неблагоприятные условия сохранятся примерно до 11:00 26 июля.

Возможны повреждения деревьев, линий электропередачи, широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. Непогода может привести к затруднению движения на дорогах. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не парковать машины рядом с деревьями.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

О временных скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53, в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03 или в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46. Кроме того, заявки принимаются в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.

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