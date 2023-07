В большинстве регионов годовая инфляция в июне увеличилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Основная причина заключается в том, что при сохранении ограничений на производство и импорт некоторых товаров потребительский спрос растет. На фоне увеличения спроса давление на цены оказывали растущие издержки производителей, в том числе из-за произошедшего ослабления рубля.

Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары ускорился во всех федеральных округах. Из-за вспышек птичьего гриппа и повышения стоимости кормов во многих регионах быстрее дорожали мясопродукты. В преддверии изменения параметров демпфирующих выплат нефтепереработчикам увеличились темпы роста цен на моторное топливо. Ускорился рост цен на легковые автомобили, на стоимости которых сказалось ослабление рубля при ограниченном предложении новых машин. Темпы роста цен на услуги туризма и пассажирского транспорта оставались высокими. При этом удорожание услуг замедлилось почти в половине регионов. Основной вклад в замедление внесли цены на железнодорожные билеты и туристические путевки. Более подробно об инфляции в каждом регионе — в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России. Фото на превью: Aleksandr Legkii / Shutterstock / Fotodom

