Высокий рост кредитования сохранился в июне во всех сегментах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Ипотечный портфель вырос за месяц на 2,5%. При этом спрос сместился в пользу вторичного рынка, где цены на жилье пока ниже, чем на первичном. Это видно по более значительному росту выдач рыночной ипотеки (+11%) по сравнению со льготной (+6%).

Потребительское кредитование также продолжило расти высокими темпами (+1,6%), но во втором полугодии можно ожидать некоторого охлаждения рынка с учетом ужесточения с 1 июля 2023 года макропруденциальных лимитов. Рост корпоративного кредитного портфеля ускорился до +1,3 с 0,8% в мае.

Объем средств населения в банках значительно увеличился (+2,1%), в том числе благодаря крупным бюджетным выплатам. Средства компаний умеренно сократились (-1,0%) на фоне налоговых выплат и снижения нефтегазовых доходов.

В июне прибыль банков составила 314 млрд рублей, что на 15% выше майского результата (273 млрд рублей), в основном за счет доходов от валютной переоценки.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2023 года».

Фото на превью: Rock walk / Shutterstock / Fotodom