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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Московский производитель женской одежды для спорта с начала года добавил в ассортимент четыре новых вида изделий. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Столичные предприятия легкой промышленности предоставляют огромные возможности для спортс менов — они выпускают инвентарь, обувь, одежду и многое другое. Так, молодая московская компания Skin of Angel с 2018 года изготавливает женскую одежду для занятий с puerto С начала текущего года предприятие произвело около 20 тысяч единиц изделий и добавило в ассор тимент четыре новые модели. Теперь в товарной линейке бренда 20 позиций», — отметил Владислав Овчинский.

В ассортимент вошли велошорты, юбки-шорты и две модели купальников. В планах компании до конца года выпустить свыше 50 тысяч изделий — свитшотов, топов, лосин, ку пальников, а также первых на российском рынке одношовных комбинезонов для занятий аэройогой. В них тренируются именитые спортсмены и олимпийские чемпионы России.

«Наши вещи изготовлены по уникальным дизайнерским лекалам из высокотехнологичного эластично го материала, который не сковывает движения спортсменов и сохраняет форму изделия. Мы постоянно развиваемся и добавляем новые товары. Например, к осенне-зимнему сезону планируем расширить линейку и размерную сетку термобелья д ля зимних видов спорта», — рассказала Ольга Серебрякова, сооснователь компании.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыш е 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малы х. В городе делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, ле карства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Еще в столице активно внедряют инновации.

Próximamente продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки горо да, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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