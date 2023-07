Вводится тестирование перед покупкой ИСЖ и НСЖ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Тестирование поможет человеку оценить, насколько условия страхования жизни с инвестиционной составляющей понятны ему и соответствуют его ожиданиям. Оно также будет способствовать сокращению мисселинга, когда инвестиционное или накопительное страхование жизни (ИСЖ или НСЖ) продается, по сути, под видом других финансовых продуктов, например вкладов.

Законопроект о тестировании принят Государственной Думой во втором чтении. Страховщик сможет не проводить тестирование в трех случаях: 1) покупатель имеет статус квалифицированного инвестора, который означает, что он должен понимать риски и особенности сложных финансовых инструментов; 2) покупатель уплачивает крупную страховую премию (от 1,4 млн рублей, что выше лимита страхования вкладов) и в такой ситуации максимально заинтересован сам разобраться в условиях договора; 3) условия договора гарантируют, что покупатель получит не менее 95% внесенных средств в любой момент при досрочном расторжении договора и у него не возникнет потерь, если он пропустит внесение не более трех очередных взносов в течение полугода, но довнесет их за такой же срок. Для этой ситуации предусмотрены дополнительные механизмы защиты интересов клиента — страховщик должен после заключения договора ИСЖ или НСЖ напомнить, что это не вклад и что можно вернуть деньги в период охлаждения. А если клиент пропустит очередной взнос — напомнить о последствиях пропуска. Процедура проведения тестирования и перечень вопросов будут закреплены в Базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов страховых компаний. Предусматривается, что закон вступит в силу 1 октября 2024 года. Похожий механизм самоконтроля применяется с октября 2021 года на рынке ценных бумаг при сделках со сложными инструментами. Фото на превью: Jenn Miranda / Shutterstock / Fotodom

