Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство РФ продолжает реализацию комплекса ответных мер на действия в отношении России со стороны недружественных стран.

Поправки в соответствующий проект постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным и будут действовать до конца 2023 года.

В частности, в отношении вина, происходящего из недружественных стран, увеличиваются с 12,5 % до 20 % но не менее 1,5 долл. США за литр ставки ввозных таможенных пошлин.

Отечественные производители в настоящее время активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок. Потребители все чаще выбирают российское вино, возрождаются традиции виноделия и культура потребления.

Производство вин в 2022 году увеличилось на 7 млн дал (с 43 до 50 млн дал). Отраслевыми экспертами прогнозируется сохранение положительной динамики производства российской винодельческой продукции и в 2023 году. Отмечается рост площадей виноградников (в плодоносящем возрасте), который составлял в последние годы около 2 % ежегодно. По итогам 2022 года площадь составила 82,2 тыс. га. По итогам 2023 года ожидается увеличение еще на 2 тыс. га.

Одновременно есть все условия для наращивания поставок винной продукции из дружественных и нейтральных стран. Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении – на 161%. Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос.

В отношении глицерина очищенного ставка ввозной пошлины составит 35% вместо действующей 5%. В рамках импортозамещения начали наращивать свои производственные мощности на самых современных технологиях и предприятия российской химической промышленности. По информации Минпромторга России, на рынок начали поставлять очищенный глицерин по заниженной стоимости, что вызвало сложности для продажи отечественной продукции. Введение данной меры позволит предприятиям составить здоровую ценовую конкуренцию на рынке, обеспечить потребителей качественным товаром, а также продолжить вкладывать средства в дальнейшее технологическое развитие.

Также вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран. По информации Минсельхоза России, отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции. Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест.

Кроме того, устанавливается ставка ввозной пошлины на фанеру в размере 50%, а ставка в размере 35% – на детали строительные из полиуретана, происходящие из недружественных стран. По информации Минпромторга России, реализация данной меры позволит увеличить использование отечественной древесины в производстве фанеры, что будет способствовать реализации задачи, поставленной Правительством РФ по дальнейшему увеличению глубокой переработки древесины. Прогнозируется увеличение загрузки отечественных фанерных производств. Данное обстоятельство в текущих условиях позволит сохранить отраслевые кадры, защитить капиталовложения и продолжить дальнейшую работу по развитию отрасли.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI