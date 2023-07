Более 33 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов заключили на портале поставщиков за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые шесть месяцев этого года столичные заказчики заключили на портале поставщиков более 33 тысяч контрактов с предпринимателями из регионов на сумму 5,7 миллиарда рублей.

«Москва обеспечивает равный доступ к городским закупкам для поставщиков из всех регионов страны. Сегодня 42 процента предпринимателей, зарегистрированных на портале, — поставщики из других субъектов Российской Федерации. В первом полугодии московские заказчики заключили с ними 33,5 тысячи контрактов на сумму 5,7 миллиарда рублей — около трети всех сделок, проведенных столицей на сервисе. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года число таких контрактов составило 31,5 тысячи», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Портал поставщиков позволяет заказчикам обеспечивать текущие потребности в товарах, работе и услугах небольшого объема, подбирать отечественные аналоги импортной продукции и заключать контракты с контрагентами со всей страны. Чаще других в закупках на платформе участвуют и побеждают предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Ярославской и Тамбовской областей. С ними столичные заказчики заключили 21,7 тысячи соглашений за полгода.

«Больше всего контрактов с региональными предпринимателями Москва подписала на поставку строительных, хозяйственных, информационно-технологических и медицинских товаров, электроники и средств связи, бытовой и оргтехники, а также на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и текущему ремонту зданий и сооружений. На эти категории пришлось 14,8 тысячи закупок. Их объем превысил 2,5 миллиарда рублей», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В городском Департаменте информационных технологий отметили, что региональным поставщикам доступны все цифровые возможности портала. Например, предприниматели могут создать сайт-визитку и разместить на нем информацию о своем бизнесе, а также воспользоваться сервисом «Логистика», который позволяет спланировать доставку или оценить возможности участия в той или иной закупке.

Почти 280 тысяч закупок провели на портале поставщиков за полгода

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На площадке работают заказчики из 40 регионов России и более 310 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции насчитывает свыше двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Один из инструментов — портал поставщиков. Он особенно важен для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса. На портале могут регистрироваться также и самозанятые.

Для поддержки пользователей в регионах открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (звонки из других городов бесплатны) или оставить обращение на портале поставщиков.

Эту и другую информацию о работе портала поставщиков можно получить в рамках специальных мероприятий, которые пройдут с 1 августа по 10 сентября на Московском урбанистическом форуме.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

