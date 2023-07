Бизнес освободят от налогов при безвозмездном получении патентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

равительство поддержало законопроект, который освободит от налогов граждан и компании, безвозмездно получающие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или лицензии. Сейчас, согласно налоговому законодательству, лица, которые безвозмездно получают права на РИД, должны заплатить налог: физлица – налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а юридические лица – налог на прибыль. Это является дополнительным ограничением для получателей прав, которым важно сконцентрировать ресурсы на коммерциализации полученной технологии. Законопроект, разработанный Минэкономразвития, предусматривает внесение изменений в статьи Налогового кодекса для устранения этих проблем. Он позволит снизить финансовые затраты получателей прав и направить высвободившиеся деньги на коммерциализацию технологий.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении законопроекта в Госдуму. После этого, при положительном рассмотрении, документ вступит в силу в установленные законом сроки.

Документ разработан в рамках реализации механизма «Трансформация делового климата» в сфере интеллектуальной собственности, куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Мы продолжаем стимулировать использование интеллектуальной собственности, созданной за бюджетные средства. Законопроект освобождает получателей нового актива от уплаты налога за него в случаях, когда безвозмездная передача предусмотрена законодательством», – министр экономического развития Максим Решетников.

«Снятие барьеров, в том числе в виде налога в связи с получением прав на результат интеллектуальной деятельности, позволит новому правообладателю сосредоточить свои ресурсы и внимание непосредственно на внедрении такого результата. Этот вопрос приобретает особую важность в современных реалиях», – руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Документ направлен на три группы случаев, описанных в Гражданском кодексе и актах Правительства.

Во-первых, случай, когда исключительные права (например, патент на изобретение) принадлежат государству и безвозмездно передаются тому, кто сможет их использовать. Это можно быть передача исключительных прав или предоставление лицензии. Например, когда государству принадлежат права на препарат от гепатита B, ВИЧ или коронавируса. Оно дает безвозмездную лицензию на этот препарат фармацевтическому заводу, чтобы обеспечить выпуск нужного населению лекарства. В этом случае заводу не придется платить налог.

Во-вторых, благодаря изменениям в ГК РФ, появилась возможность закреплять исключительные права на РИД, созданные по госконтрактам, за исполнителями и введена их обязанность предоставить лицензию на такие технологии лицу, указанному государством в случае их необходимости для государственных нужд. Таким образом, компании, планирующей поставить на баланс лицензию на РИД (например, технологию или уникальный дизайн), не придется платить налог.

В-третьих, по ГК РФ правообладатель, чей РИД создан за счет средств государства, обязан в течение двух лет коммерциализировать разработку. Если это не происходит в течение двух лет, такой правообладатель должен безвозмездно отдать патент лицу, способному его использовать. Поддержанный Правительством законопроект предусматривает освобождение от налога и получателя прав в таком случае.

Стоимость созданной интеллектуальной собственности, от которой зависит сумма налога, может достигать сотен тысяч или миллионов рублей (в частности, разработки, созданные по государственному контракту, часто ставятся на баланс по стоимости их создания). С 2022 года по новому стандарту бухгалтерского учета «Нематериальные активы» определенные лицензии можно ставить на баланс. Таким образом, эта практика корректного оформления передачи прав сможет иметь развитие.

