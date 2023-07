Банк России опубликовал второй ренкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Место каждой компании в ренкинге определяется относительным количеством жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. Компании расположены по мере снижения этого показателя.

Учитываются только те жалобы, которые были признаны обоснованными — по ним подтвердились факты нарушения прав потребителя. Второй ренкинг основан на статистике обращений по вопросам ОСАГО за 2022 год. Первый был опубликован в конце 2021 года, затем его формирование приостановилось. Следующий ренкинг выйдет по итогам 2023 года. Фото на превью: l i g h t p o e t / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI