Астры, шалфей и ирисы: около 1,2 миллиона многолетников украсят клумбы столицы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали высаживать многолетние цветы. Около 1,2 миллиона растений появятся на клумбах во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль главных магистралей и центральных улиц города.

«Всего более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности свыше 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Самые красочные цветники из многолетников оформят в скверах на Триумфальной площади и Кутузовском проспекте, а также на территории парка Победы.

Такие растения нуждаются в особом уходе. Сотрудники городских служб регулярно пропалывают их от сорняков, рыхлят землю, поливают и подкармливают удобрениями. Осенью цветы готовят к холодам: обрезают и дополнительно укрывают.

