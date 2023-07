24.07.2023 Zwiększamy bazę szkoleniowo-ćwiczeniową dla Sił Zbrojnych RP

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

24 lipca w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) szef MON wziął udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia w mieście bazy szkoleniowo-ćwiczeniowej dla Sił Zbrojnych RP.

„Chciałbym podkreślić dobrą współpracę z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Uzyskujemy korzyści. Podstawowa korzyść to bezpieczeństwo, ale żeby to bezpieczeństwo miało miejsce, potrzebna jest inwestycja. Inwestycja w koszary. Infrastruktura rozbudowuje się w Polsce. Szukamy takich rozwiązań, które pozwolą nam przyspieszyć proces budowy koszar. Takie rozwiązanie zastosowaliśmy w Limanowej, gdzie współpracujemy z samorządem miasta i Polskim Funduszem Rozwoju. Podobne rozwiązanie stosujemy tu w Legnicy. Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie uzyskać efekt. Strefa dysponuje nieruchomością, możliwościami budowy koszar. Następnie Wojsko Polskie na przestrzeni kilku lat spłaci tę inwestycję. To jest mechanizm bardzo rozsądny, to jest rzeczywiste przyśpieszenie naszych wspólnych działań”

– zaznaczył po podpisaniu listu intencyjnego minister M. Błaszczak.

W Legnicy powstaną obiekty wojskowe dla 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pomysł utworzenia struktur Brygady w Legnicy powstał na początku 2022 roku ze względu na potrzeby taktyczno – operacyjne, lokalizację miasta na mapie województwa oraz dużą liczbę żołnierzy będących mieszkańcami powiatu legnickiego.

Sformowanie struktur 16 DBOT w Legnicy pozwoli na zmniejszenie odległości do wysuniętych najdalej na południe rejonów województwa dolnośląskiego, co wpłynie na sprawność reagowania oraz umożliwi rozszerzenie zakresu szkolenia żołnierzy o dodatkowe obiekty.

W trakcie wizyty w Legnicy szef MON podziękował żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za ich służbę oraz zachęcał do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

„Chciałem podziękować obecnym tu żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za to, że zdecydowaliście się państwo wstąpić do WOTu. Chciałbym zachęcić, żeby wszyscy ci, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą w życiu robić, żeby wstępowali w szeregi Wojska Polskiego. Cel, który sobie stawiamy – 300 tysięcy żołnierzy, jest jak najbardziej realny”

– powiedział.

16 Dolnośląska BOT im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „ZBROJA” powstała na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z 19 września 2019 roku w ramach 4. etapu formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, liczy obecnie 1814 żołnierzy. Główny wysiłek został skupiony na sformowaniu dowództwa brygady i 161 batalionu lekkiej piechoty z siedzibą we Wrocławiu. W 2021 roku powstał 162 batallón lekkiej piechoty w Głogowie, a rok później (2022) sformowano 163 sudecki batallón lekkiej piechoty z siedzibą w Wałbrzychu, którego pododdziały mają siedziby również w Kłodz ku oraz Jeleniej Górze.

