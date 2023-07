24.07.2023 Wola Karczewska Seniorzy otrzymają 14. emeryturę co roku – „czternastka” wchodzi na stałe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

14. emerytura jest nieodłączną częścią wsparcia seniorów

Początkiem naszej drogi w przywracaniu godności emerytów było obniżenie wieku emerytalnego – z 67 lat do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

– Mamy przed sobą tutaj pokolenie Solidarności – ludzi, którym zawdzięczamy naszą wolność i dlatego rząd prowadził po 2015 roku taką rewolucję godnościową, rewolucję oddania szacunku tym, którym ten szacunek był zabrany w latach III Rzeczpospolitej – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Domu Seniora w Woli Karczewskiej.

Desde 2019 r. zdecydowaliśmy się wprowadzić 13. emeryturę, którą następnie uzupełniliśmy o 14. emeryturę w 2021 r. – tzw. trzynastka i czternastka były przełomem we wsparciu seniorów. Dzięki nim, seniorzy mogą ze spokojem spełniać swoje marzenia – wyjechać na wczasy, kupić prezenty dla wnuków, czy na przykład wyremontować łazienkę.

Od dziś wypłata 14. emerytury jest gwarantowana co roku przez ustawę. Będzie ona wypłacana automatycznie. W pełnej wysokości otrzymają ją te osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2,9 tys. EUR Do osób, które otrzymują wyższe świadczenie „czternastka” trafi pomniejszona na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ani deklaracji. Planujemy, że w 2023 r., „czternastka” wpłynie na konto seniorów na przełomie sierpnia i września.

– Wypełniliśmy nasze kolejne zobowiązanie, kiedy obietnica złożona seniorom została dotrzymana. A ta obietnica właśnie polegała na tym, że tak będziemy zarządzać finansami publicznymi, żeby starczyło na 14. emeryturę, na 14. świadczenie emerytalne na stałe – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Wyższe emerytury to lepsza jakość życia dla naszych babć i dziadków

Większe pieniądze dla seniorów, to nie tylko dodatkowe świadczenia. Również wartość świadczeń emerytalnych dynamicznie wzrosła:

desde 2016 r., minimalna kwota emerytury netto zwiększyła się o 90%;

w 2023 r. minimalna emerytura wynosi ponad 1588 zł bruto – to zasługa rekordowych waloryzacji.

Jednocześnie, dzięki działaniom rządu, emeryci nie płacą podatku od swoich świadczeń do 2500 zł i więcej pieniędzy zostaje w ich portfelach.

– Waloryzacja emerytur, które miały miejsce wcześniej to były 3 zł, 4 zł, słyszałem 3,50 zł. Niestety – 4 zł-5 zł . Czasami nie były warte znaczka, który kosztował więcej niż te waloryzacje, które miały miejsce. A przecież minimalna emerytura wtedy to była netto, do kieszeni emeryta niewiele powyżej 750 zł – powiedział szef rządu w odniesieniu do sytuacji seniorów sprzed 2015 r.

Rozbudowana polityka senioralna jest realizacją naszych zobowiązań

Jesteśmy wdzięczni seniorom za to ile trudu włożyli w budowanie Polski, w której dzisiaj żyjemy. Zobowiązaliśmy się zadbać o osoby starsze i wprowadzić szereg programów, które wspierają seniorów w ich jesieni życia.

– Nasi seniorzy naprawdę zasłużyli na to od naszej ojczyzny – na to, aby swoją jesień życia spędzać w spokoju, w radości, myśleć o swoich wnukach, a nie o tym tylko jak związać koniec z ko ńcem. Chcemy nasze zobowiązanie pociągnąć dalej – powiedział szef rządu.

Nasza polityka senioralna to dziś rozbudowana oferta korzystnych rozwiązań – wśród nich:

Bezpłatne leki dla seniorów 75+ – od września 2016 r. osoby, które ukończyły 75 lat mogą skorzystać z bezpłatnych leków. Sukcesywnie poszerzamy ich listę. Do tej pory z programu skorzystało ponad 3,9 mln seniorów, którzy wykupili 429 mln opakowań leków. W ramach Nowych Konkretów, rozwiniemy ten program do osób 65+, a także dzieci i młodzieży.

Program Senior + – to rządowe wsparcie dla samorządów w tworzeniu i bieżącym funkcjonowaniu Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. W latach 2015- 2021 powstało w Polsce 1 079 ośrodków wsparcia. Z programu korzysta ponad 28 tys. seniorów. Na jego dofinansowanie przeznaczyliśmy 300 mln zł.

Program Aktywni + – przeznaczamy środki na wsparcie projektów dla seniorów. W ramach programu w latach 2021-2025 organizacje pozarządowe zrealizują projekty o łącznej wartości 200 mln zł.

– To wszystko też było możliwe, dzięki bardzo bliskiej i dobrej współpracy pomiędzy rządem i panem prezydentem. Któż lepiej od naszych mam i ojców, dziadków i babci wie, że zgoda pomiędzy rządem i prezydentem jest najlepszą gwarancją prowadzenia dobrych działań dla społeczeństwa – podsumował premier Mateusz Morawiec ki

OSI MIL