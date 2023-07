Сотрудниками МФТИ в ПАО РКК «Энергия» проведен инструктаж космонавтов по работе на первом отечественном гиперспектрометре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Первый российский гиперспектрометр, разработанный в Физтех-школе аэрокосмических технологий МФТИ, готов к практическим испытаниям в космосе. С 21 июля обучение работе на оборудовании проходят космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Их проинструктировали сотрудники и студенты ФАКТ. Очередная экспедиция космонавтов на МКС ожидается в сентябре этого года, а примерно через полгода на станцию поступит гиперспектрометр, который займет место на девятом иллюминаторе российского сегмента станции. Полевая площадка позволит отработать новые решения для аппаратуры дистанционного зондирования Земли в реальных условиях эксплуатации.

Дистанционное зондирование Земли из космоса позволяет нам решать огромное количество важнейших прикладных и научных задач, и чем больше диапазонов, тем многофункциональнее и разнороднее получаемая информация. Многоканальный гиперспектральный комплекс МФТИ предназначен для съемки наземных объектов в видимом и инфракрасном диапазонах спектра, и с его помощью станет возможным проводить оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций, инспекцию текущего состояния посевных площадей, вести оценку запасов древесины, а также проводить мониторинг биологических ресурсов. Оборудование уже прошло комплексные испытания на макете МКС.

«Наш комплекс в первую очередь рассчитан на экомониторинг и позволяет на ранних стадиях диагностировать заболевания лесов или сельскохозяйственных культур, контролировать ход их роста, следить за планктоном в океане, определять незаконную вырубку лесов. Как это возможно? Обычные цифровые камеры снимают в трех цветах — красном, зеленом и синем, что соответствует человеческому восприятию. Но чем больше составляющих используется при разложении спектра, тем больше информации можно извлечь. При гиперспектральной съемке излучение регистрируется в большом числе узких спектральных зон (каналов), что позволяет проникнуть в структуру объекта, например не только показать границы лесных массивов, но и предоставить информацию о составе пород деревьев и степени их поражения», — рассказал о проекте Александр Кузьмичев, ведущий научный сотрудник лаборатории высокоточных систем ориентации МФТИ.

