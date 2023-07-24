«Россия – Африка»: Политех принимает международный футбольный турнир

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
24 июля на стадионе спорткомплекса «Политехник» стартовал футбольный турнир среди студентов в рамках Международного спортивного фестиваля «Россия — Африка». В нём принимают участие ведущие команды из нашей страны и государств Африканского континента. Фестиваль будет способствовать укреплению международных связей и выстраиванию коммуникации среди активной студенческой молодежи из России и стран Африки.
Россию представляют сборная СПбПУ, команда
Из Африки на берега Невы приехали студенческие футбольные команды Методистского университета Ганы (Венчи, Гана), Университета Лагоса (Лагос, Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Фумбан, Камерун), объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Мбуда, Камерун) и Частного
В первом матче турнира сошлись сборные Политеха и Университета Лагоса. Политехники отлично начали игру, дважды забили, но удержать преимущество не сумели. В итоге боевая ничья — 2:2.
Турнир продлится до 27 июля. В четверг состоятся решающие встречи. В 18.00 пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля, а финал начнётся в 18:30. После матча болельщики увидят награждение победителей и призёров. Вход на мероприятие свободный. Также в рамках деловой программы будут организованы дискуссии на темы «Инвестиция в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола» и «Международные студенческие спортивные соревнования в эпоху глобальных перемен». В среду в СПбПУ пройдет заседание Попечительского совета Национальной студенческой футбольной лиги.
Международный спортивный фестиваль «Россия — Африка» проводит Международный студенческий футбольный союз совместно с РЭУ им.
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