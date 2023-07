«Россия – Африка»: Политех принимает международный футбольный турнир

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

24 июля на стадионе спорткомплекса «Политехник» стартовал футбольный турнир среди студентов в рамках Международного спортивного фестиваля «Россия — Африка». В нём принимают участие ведущие команды из нашей страны и государств Африканского континента. Фестиваль будет способствовать укреплению международных связей и выстраиванию коммуникации среди активной студенческой молодежи из России и стран Африки.

Россию представляют сборная СПбПУ, команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, а также сборная Кубанского государственного университет из Краснодара и команда Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского из Симферополя.

Из Африки на берега Невы приехали студенческие футбольные команды Методистского университета Ганы (Венчи, Гана), Университета Лагоса (Лагос, Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Фумбан, Камерун), объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Мбуда, Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Бамако, Мали).

В первом матче турнира сошлись сборные Политеха и Университета Лагоса. Политехники отлично начали игру, дважды забили, но удержать преимущество не сумели. В итоге боевая ничья — 2:2.

Турнир продлится до 27 июля. В четверг состоятся решающие встречи. В 18.00 пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля, а финал начнётся в 18:30. После матча болельщики увидят награждение победителей и призёров. Вход на мероприятие свободный. Также в рамках деловой программы будут организованы дискуссии на темы «Инвестиция в подрастающее поколение: ключ к будущему футбола» и «Международные студенческие спортивные соревнования в эпоху глобальных перемен». В среду в СПбПУ пройдет заседание Попечительского совета Национальной студенческой футбольной лиги.

Международный спортивный фестиваль «Россия — Африка» проводит Международный студенческий футбольный союз совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова и Национальной студенческой футбольной лигой при поддержке Дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс и финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

