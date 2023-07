Прием документов для поступления на программы бакалавриата/специалитета завершается 25 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Прием документов для поступления на программы бакалавриата/специалитета завершается уже завтра, 25 июля. После этого абитуриенты будут ожидать самого важного события этого лета — приказа о зачислении. Для поступающих без вступительных испытаний, по особой, отдельной или целевой квотам это произойдет раньше всех — 30 июля (за исключением зачисленных на места за счет средств НИУ ВШЭ — приказы об их зачислении появятся позднее). Рассказываем, что нужно сделать этим категориям абитуриентов, чтобы оказаться в списках для зачисления.

Что нужно для зачисления?

27 июля 2023 года на сайте Вышки будут опубликованы конкурсные списки поступающих без вступительных испытаний, по отдельной, особой и целевой квотам. У этих категорий абитуриентов будет время до 12:00 (по Москве) 28 июля, чтобы представить в Приемную комиссию оригинал аттестата. Это необходимо для того, чтобы участвовать в конкурсе для зачисления на бюджетное место выбранных образовательных программ. В случае если поступающих по квотам больше, чем количество выделенных мест, зачисление будет вестись по конкурсу: будут зачислены абитуриенты с наивысшими баллами из числа представивших оригинал аттестата с учетом выбранных приоритетов зачисления.

Представить оригинал аттестата можно двумя способами. Во-первых, принести оригинал документа об образовании в Приемную комиссию любого кампуса Вышки, если вы подавали заявление очно, по почте или через Личный кабинет НИУ ВШЭ. Во-вторых, поставить отметку о предоставлении оригинала в Вышку в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн», если вы использовали эту платформу.

Важно отметить, что для поступления за счет средств НИУ ВШЭ у абитуриента в заявлении помимо бюджетной формы обучения должна быть отмечена и платная. Изменения в заявление можно вносить до 17:00 (по Москве) 25 июля включительно.

Кроме этого, в случае если олимпиадников на образовательной программе будет больше, чем бюджетных мест, то поступающие по олимпиадам будут зачислены на бюджетные места до заполнения всех мест. При этом не вошедшие в приказ олимпиадники принимают дальнейшее участие в конкурсе на другие программы по результатам вступительных испытаний (ЕГЭ) в соответствии со своими приоритетами зачисления, а в случае непоступления на бюджетные места выбранных программ, они смогут воспользоваться правом поступления по олимпиаде на бесплатные места на ту программу, где им не хватило мест для зачисления по олимпиаде.

