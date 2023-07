Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» Russia Bank

Пресс-релизы и события

Пресс-служба Банка «РОССИЯ» вошла в число лидеров в банковском секторе Банк «РОССИЯ» вошел в топ-30 рейтинга «Самые активные пресс-службы банков по итогам II квартала 2023 года», подготовленного финансовым сервисом Brobank.ru. При работе над рейтингом аналитики проанализировали деятельность 100 пресс-служб крупнейших российских кредитных организаций. Рейтинг составлялся в соответствии с индексом, который рассчитывался на основе производной среднесуточной частоты выхода публикаций. Общий индекс активности кредитных организаций во втором квартале текущего года составил 40,418 баллов. Пресс-служба на регулярной основе освещает деятельность Банка «РОССИЯ», предоставляя клиентам, партнерам и всем заинтересованным лицам информацию о продуктах, услугах и текущих проектах. Более подробно о работе Банка можно узнать на сайте www.abr.ru в разделе «Пресс-релизы и события».

