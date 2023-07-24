Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

Санкт-Петербургский университет активно развивает международное сотрудничество в сфере науки и образо вания, а также способствует продвижению русского языка за рубежом. Кроме того, Университет уделяет большое внимание изучению культуры, экономики и языка стран, с которыми сотрудничает. В число партнеров СПбГУ входят страны Африканского континента.

Так, сегодня в СПбГУ реализуется более десяти образовательных программ, предполагающих изучение языка, истории и культуры, экономики и политики стран Азии и Африки: «Языки и культура Восточной Африки (эфиопистика)», «История народов Азии и Африки», «Культура народов Азии и Африки», «Литература народов Азии и Африки», «Политика и международные отношения стран Азии и Африки», «Религии народов Азии и Африки», «Социально-культурная антропология народов Азии и Африки», «Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки», «Языки народов Азии и Африки» y drogas.

В рамках реализации федерального проекта экспорта образования Университет открывает филиал в Каире. Как рассказал проректор по медицинской деятельности СПбГУ профессор Петр Яблонский на пресс‑кон ференции в ТАСС, филиал будет работать уже в октябре — с началом учебного года в Египте.

Студенты филиала СПбГУ в Каире будут обучаться по таким образовательным программам, ка k «Лечебное дело», «Сестринское дело» yo«Стоматология», что позволит уменьшить дефицит медицинских кадров в регионе. Также к запуску в ближайшее время готовятся программы «Фармация» и «Физиотерапия», en будущ ем запланировано обучение по другим программам, актуальным для экономики Египта и Ближнег о Востока, включая «Экономику» y «Менеджмент».

Открытие филиала СПбГУ в Египте — важный шаг в развитии международного сотрудничества первог о университета России. В настоящее время экономика Арабской Республики Египет является наиболее быстрорастущей эко номикой региона, в связи с чем возрастают потребности в предоставлении образовательных услуг для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Проректор по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин

«Инициатива Университета позволит укрепить российско-египетское стратегическое партнерство и положител ьно повлияет на региональное экономическое и социальное развитие Арабской Республики Египет», — сказ ал проректор по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин.

В первый год планируется набрать более 1000 человек с ежегодным увеличением контрольных ци фр приема обучающихся. Руководителями всех образовательных программ в КаIRе стали сотрудники Санкт-Петербургского го сударственного университета.

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета в Каире будут получать диплом ы СПбГУ в соответствии с образовательными стандартами Университета и общепринятыми международным и стандартами качества высшего образования.

На сегодняшний день Санкт-Петербургский университет открыл восемь зарубежных представительст в, а также более 100 центров русского языка в 50 странах мира. Так, онлайн-обучение проходят около 1500 человек из Зимбабве, ЮАР, Кении, Алжира, Нигерии. Осенью будут открыты очные курсы русского языка как иностранного в Танзании, а зимой очное пре подавание стартует в Зимбабве. Кроме того, Университет создал кампус en Китае yoфилиал в Узбекистане и на протяжении последних пяти лет остается самым популярным российским университетом по рейтингу Россотрудничества.

Направления сотрудничества со странами Африканского континента и перспективы развития российско-африкан ских отношений обсудят эксперты СПбГУ в рамках экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля.

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