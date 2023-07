«Можешь гордо называть себя стратегическим инвестором, а не спекулянтом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

«На магистерских программах «Финансовый аналитик» и «Финансы» студенты рассматривают, как изменения на финансовых рынках влияют на решения как частного, так и корпоративного инвестора», — говорит Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, академический руководитель магистратуры «Финансовый аналитик» и онлайн-магистратуры «Финансы». Англоязычная магистратура построена на базе силлабуса Института CFA — CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK). Данный свод знаний основан на самых актуальных подходах в исследовании проблем финансового рынка и ежегодно обновляется с учетом опроса ведущих мировых работодателей. Программа цифровой магистратуры основана на базовых курсах, охватывающих все три уровня силлабуса CFA, эконометрику, теорию финансов, а также на выборных и специализированных дисциплинах: Financial Reporting and Analysis, Quantitative Methods in Finance, Financial Markets, Corporate Finance, Portfolio Management, Alternative Investments, Derivatives and Financial Engineering, CFA Ethic & Professional Standards. Обучение на программе подразумевает проектную работу в режиме реального времени с ведущими отраслевыми экспертами, в том числе обладателями международных сертификатов CFA, FRM, ACCA. Таким образом, онлайн-студенты могут решать актуальные кейсы индустрии и получать моментальную обратную связь от ее лидеров. Банковский институт ВШЭ проведет 27 июля вебинар на тему «Высокая волатильность валютного рынка как новая реальность». Какие стратегии выбирают инвесторы сегодня, в чем суть проблем финансового сектора, на какие активы стоит обратить внимание — ответы на эти и другие вопросы можно получить на мероприятии. Спикером выступит главный стратег, управляющий директор АТОН, профессор Банковского института Александр Кудрин. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. «Дизайн программ учитывает запросы как вчерашних выпускников университетов, так и профессионалов, которые хотят усовершенствовать знания в области финансов, сохранить и приумножить свои сбережения, — отмечает Василий Солодков. — Например, Дмитрий Перков, управляющий регионом в Johnson&Johnson, поступил в очную онлайн-магистратуру «Финансы», чтобы научиться формировать инвестиционный портфель и вести его, разобраться в факторном и quantitative-инвестировании».

Дмитрий Перков на Дне открытых дверей онлайн-программы «Финансы»: «Василий Михайлович сказал, что магистратура — это второй шанс. Вот я живой пример такого второго шанса. Потому что заканчивал я Академию народного хозяйства на госслужащего. По специальности ни разу не работал: трудился в крупных, международных корпорациях. Сейчас возглавляю региональный филиал компании в сфере здравоохранения. Но как выяснилось, душой я — финансист. Заниматься инвестициями я начал некоторое время назад, и понял, что мне это интересно. Программа «Master of Finance» дает всеобъемлющее понимание финансовых процессов от макро до микроэкономики. Начинаешь понимать, как связаны ключевые ставки и доходности облигаций, как будет вести себя фондовый рынок, как та или иная фаза экономического цикла или решение правительства могут повлиять на конкретные вещи. Все-все эти знания помогают думать далеко. Благодаря чему ты можешь гордо называть себя стратегическим инвестором, а не спекулянтом и принимать взвешенные инвестиционные решения. Этому всему можно научиться здесь. Программа дает возможность понять, как тебе обходиться с твоим финансовым портфелем, какие существуют современные подходы анализа рисков и оценки доходов инвестиций». Сроки набора в онлайн-магистратуру «Финансы» НИУ ВШЭ До 15 августа 2023 года — для абитуриентов из РФ со стартом обучения 1 сентября До 15 сентября 2023 года — для абитуриентов из РФ со стартом обучения 1 октября До 15 августа 2023 года — для иностранных абитуриентов со стартом обучения 1 сентября До 15 сентября 2023 года — для иностранных абитуриентов со стартом обучения 1 октября

