Золотым медалистам олимпиады «Я — профессионал» из НГУ вручили награды

20.07.2023

Студентка НГУ из Китая разработала уникальное приложение виртуальной реальности, предназначенное для оказания первой медицинской помощи

С использованием технологии виртуальной реальности (VR) пользователь получит уникальную возможность научиться правильно действовать в экстремальных ситуациях, когда требуется спасти пострадавшего. Это инновационное приложение может заменить традиционные лекции и стать эффективным инструментом обучения студентов основам оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, таких как отравление бытовым газом, ожогах и тепловом ударе.

