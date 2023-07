23.07.2023 Augustów Jeszcze con tym roku con Augustowie powstanie batallón saperów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

23 lipca br. szef MON w Augustowie poinformował o powstaniu nowej jednostki – batalionu saperów oraz wziął udział w uroczystych obchodach święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego.

Głównym zadaniem batalionu będzie wzmocnienie ściany wschodniej i zabezpieczenie tzw. Przesmyku Suwalskiego. Jednostka w Augustowie powstanie w ramach Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP na lata 2023 – 2025 przyjętego przez Radę Ministrów w 2022 r., mówiącego o wzmocnieniu istniejących już związków taktycznych na wschodniej flance NATO.

Rząd PiS robi wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do tych, którzy rządzili Polską do 2015 r., którzy likwidowali jednostki wojskowe

– powiedział minister Błaszczak.

Informując o powstaniu nowej jednostki szef MON zachęcał mieszkańców regionu do służby w Wojsku Polskim. Jak zaznaczył naszym wspólnym zadaniem jest wzmacnianie Wojska Polskiego, a tym samym wzmacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Liczę, że młodzi mieszkańcy Augustowa i okolic będą przystępowali do Wojska Polskiego, do tego batalionu saperów, który jeszcze w tym roku powstanie, że będą gotowi stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polski

– dodał minister.

Szef MON podkreślał, że obok wzmacniania, modernizowania i zwiększania liczebnego Wojska Polskiego bardzo ważna w kontekście bezpieczeństwa jest współpraca sojusznicza.

Obok żołnierzy polskich widzimy tu dziś żołnierzy sojuszniczych m.in. amerykańskich, brytyjskich rumuńskich i chorwackich, którzy ramię w ramię ćwiczą w północno-wschodniej części naszego kraju – w miejscu ważnym ze strategicznego punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa Polsce oraz całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego

– powiedział szef MON.

Podczas wizyty w Augustowie szef MON minister złożył kwiaty przed pomnikiem żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i pomnikiem żołnierzy AK.

1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego był jednym z najznamienitszych pułków polskiej kawalerii, który wsławił się w walce z wojskami wszystkich trzech zaborców w bitwie pod Krechowcami 24 lipca 1917 roku, stając się symbolem heroicznej walki narodu polskiego o niepodległość. Stacjonował w Augustowie po odzyskaniu niepodległości w latach 1921 – 1939.

