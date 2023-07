Поздравляем с днём рождения Виталия Лапшенкова!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Чувствуете этот тихий и едва уловимый тремор радости в окружающем мире? Задаёте себе вопрос, что же это? Не сложно сказать. Сегодня день рождения у проректора Государственного университета управления Виталия Лапшенкова.

Поздравляем кудесника документации с этим праздником, объединяющим каждую личность с окружающим её обществом. Работать с Виталием Владимировичем — это отдельное удовольствие. Производственный механизм тикает чётко, как швейцарские часы — строго, размеренно, безошибочно. И в то же время он не бездушная машина — все шестерёнки смазаны духом дружелюбия, юмора и добра. Таков наш проректор — терминатор с человеческим лицом. Желаем ему оставаться таким, потому что лучше уже наверное некуда. Счастья, здоровья и концентрата любимых впечатлений.

