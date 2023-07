22.07.2023 Kolejni ochotnicy dołączają do Terytorialsów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W sobotę (22 lipca br.) na Placu Jana Pawła II w Ełku odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w której uczestniczył ministro Mariusz Błaszczak.

– Jesteście gotowi, żeby służyć Ojczyźnie. Wojska Obrony Terytorialnej sprawdziły się w tych trudnych chwilach. Kiedy była epidemia czy na służbie przy granicy wzmacniając Straż Graniczną. Wzmacniając polską granicę, wzmacniając bezpieczeństwo naszego kraju

– mówił szef MON podczas uroczystości.

W Ełku przysięgę złożyło 112 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w ramach projektu ph. Wakacje z WOT, skierowanego głównie do uczniów, studentów i nauczycieli. Ochotnicy to mieszkańcy powiatów: ełckiego, oleckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, olsztyńskiego oraz piskiego, którzy po przysiędze rozpoczną służbę w rejonie swojego zamieszkania.

– 4 Brygada Obrony Terytorialnej należy do tych, które bardzo dynamicznie się rozwijają. Składa się z 5 batalionów. Szczególnie ważne są te bataliony, które są zorganizowane bezpośrednio przy granicy z obwodem królewieckim. Chodzi o to, żeby wzmocnić granicę z tej strony. Dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby pobudować zaporę na granicy, zdecydowaliśmy o tym, żeby wzmocnić granicę, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo. W Ełku obok niejako Wojsk Obrony Terytorialnej powstaje również jednostka wojsk operacyjnych. Zresztą w całym województwie warmińsko – mazurskim powstają nowe jednostki. Rozwija się wojsko dlatego, żeby Polska była bezpieczna. Stąd też na przykład rozbudowujemy 1 Mazurską Brygadę Artylerii. To brygada bardzo ważna. Artyleria dziś odgrywa kluczową rolę. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wzmacniamy Wojsko Polskie, aby odstraszyć agresora. Po to, żeby agresor nie poważył się zaatakować naszą Ojczyznę

– mówił szef MON.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec” jest jedną z osiemnastu brygad Wojsk Obrony Terytorialnej. Realizuje zadania w wyznaczonych rejonach odpowiedzialności, zapewniając utrzymanie stałej gotowości mobilizacyjnej i bojowej, wsparcie bezpieczeństwa publicznego oraz pomoc społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych we współ pracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz służbami wyspecjalizowanymi w niesieniu pomocy.

Podczas przysięgi wojskowej ministro M. Błaszczak odniósł się także do modernizacji Wojska Polskiego i ostatnich zamówień uzbrojenia.

– Rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie. Wyposażamy w nowoczesną broń, w nowoczesny sprzęt. Wczoraj rozpoczęła się procedura pozyskania śmigłowców Black Hawk, kolejnych śmigłowców Black Hawk, które są produkowane przez PZL Mielec. Wykorzystujemy potencjał produkcyjny polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nawet jeżeli fabryki są w składzie koncernów międzynarodowych, ale przecież zatrudniają polskich pracowników i w Polsce płacą podatki. To inwestycja w bezpieczeństwo, ale to jest także inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy. To są konkretne, dodatkowe miejsca pracy

– ministro zaznaczył.

***

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej liczy 3500 żołnierzy. Ponad 90% żołnierzy brygady to żołnierze OT, z których 71% ma wykształcenie wyższe lub średnie, 86% z jest w wieku 18-45 lat, a blisko 30% stanowią kobiety. Blisko 90% nowych Terytorialsów to ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 20 lat. Wśród przysięgających są między innymi uczniowie, urzędnicy, stolarze, mechanicy, nauczyciele i programiści komputerowi.

