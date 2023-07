22.07.2023 Książ Wielkopolski Rządowe inwestycje podnoszą jakość życia w każdym zakątku Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Inwestycje w twojej okolicy

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami i samorządowcami w Książu Wielkopolskim. Odwiedził nową inwestycję w gminie – halę Widowiskowo-sportową, której budowa została dofinasowana z budżetu państwa. Nowoczesna hala sportowo-widowiskowa to największa inwestycja w gminie. Obiekt stanie się nowym miejscem życia społeczności – będzie oferował mieszkańcom przestrzeń do uprawiania sportu, a także będzie służył wydarzeniom kulturalnym i rozrywkowym.

– Naszym celem jest, żeby w miejscowościach takich, jak Książ Wielkopolski po prostu powstawały też inwestycje bliskie ludziom. Żeby każdy za rogiem ulicy, jak się wychyli ze swojego okna, to mógł dostrzegać inwestycje, które poprawiają życie mieszkańców danej gminy, czy danego powiatu – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Chcemy, aby każdy mógł poznać inwestycje rządowe w swojej okolicy. Rozpoznasz je po tablicy z polską flagą i godłem. Uruchomiliśmy także interaktywną mapę inwestycji, na której każdy może sprawdzić, jakie inwestycje zostały sfinansowane ze środków publicznych w jego gminie – mapainwestycji.gov.pl.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Jednym z głównych programów inwestycyjnych rządu jest Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. 19 lipca 2023 r. ogłosiliśmy nowy nabór wniosków o dofinansowania ze środków krajowych. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć wnioski do 16 sierpnia 2023 r.

– Polska nie może pustoszeć. Nie może być pustynią w powiatach, gminach takich pięknych, w miastach, w miejscowościach – jak tutaj w powiecie śremskim, choćby w Książu Wielkopolskim. – powiedział szef rządu. – Podstawowym celem jest to, aby w Polsce żyło się mniej więcej tak, jak w bogatych krajach Zachodu, ale bez tych błędów, które tam się pojawiają – dodał.

Od początku programu przeznaczyliśmy łącznie 63,4 mld zł. Procedimiento proste, uczciwe mechanizmy i elastyczność – to są najważniejsze cechy Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych wspierają zrównoważony rozwój naszego kraju. To nowe drogi, obiekty sportowe, wyremontowane szkoły, odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne – inwestycje które codziennie służą ludziom.

Wsparcie skierowane do każdej grupy społecznej

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Książu Wielkopolskim spotkał się z mieszkańcami, którym służyć będzie nowa inwestycja.

– Naprawdę podziwiam to, co udało się stworzyć. To nie tylko coś, co jest bardzo funkcjonalne, ale też bardzo estetyczne, nowoczesne i na pewno będzie to perła w sportowej koronie całego powiatu śremskiego. Jestem przekonany, że będzie służyła też mieszkańcom Książa, ale też okolic. Na pewno tutaj będą zjeżdżali się z okolicznych miejscowości mieszkańcy na kolejne pokolenia – a to niezwykle ważne – powiedział szef rządu podczas wizyty w nowej haliwidowiskowo-sportowej.

Wsparcie rządowe jest także dedykowane poszczególnym kwestiom. Szeroki wachlarz programów dla sportu jest dziś kuźnią młodych talentów i wspiera zdrowy styl życia i rekreację, Wśród nich są programy takie jak:

KLUB – bezpośrednie wsparcie dla małych i średnich środowisk sportowych. Dotację otrzymało blisko 6 tys. klubów sportowych, w których szkoli się ponad 314 tys. dzieci i młodzieży.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY – organizacja bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych. Każdego roku w programie bierze udział ponad 300 tys. dzieci i młodzieży. Średnio 11 tys. nauczycieli wychowania fizycznego broma wspieranych finansowo.

SPORTOWE WAKACJE + – zorganizowana aktywność fizyczna w formie m.in. imprez oraz obozów sportowych i wydarzeń, z której w 2021 r. skorzystało ponad 1 mln osób, a w 2022 r. ponad 3,8 mln osób

PROGRAM CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH – szkolenie dla prawie 70 tys. dzieci oraz dofinansowanie dla blisko 5 tys. trenerów piłki nożnej.

PROGRAMA UPOWSZECHNIANIA STRZELECTWA – organizacja szkolenia strzeleckiego dla 6,4 tys. młodzieży w wieku 18–26 lat.

OSI MIL