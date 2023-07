Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Potrzeby Polaków są wysłuchane

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w jednym z pikników rodzinnych w Wielkopolsce, w powiecie krotoszyńskim. Obywatele mogli porozmawiać z szefem rządu o ważnych dla nich sprawach. Spotkania z mieszkańcami całego kraju są podstawą do prowadzenia polityki bliskiej ludziom.

Szef polskiego rządu odwiedza regularnie miasta, miasteczka i gminy w Polsce, aby uważnie wysłuchać potrzeb Polek i Polaków. Jednocześnie informujemy o tym, co udało się już dziś osiągnąć.

– Jest na pewno bardzo wiele problemów do rozwiązania, ale stawiamy przede wszystkim na to, żeby razem z ludźmi teraz problemy rozpoznawać, tu na piknikach po całej Polsce, gdzie jeździmy na spotkania z ludźmi, w dialogu, bo to Polacy pis programa zą nasz. Polacy są naszymi najlepszymi ekspertami – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Naprawione finanse publiczne zwiększyły przychody do budżetu państwa, a to przekłada się na nowe programy wsparcia i rozwoju dla Polski. To właśnie dzięki dodatkowym środkom możemy od przyszłego roku zwiększyć świadczenie wychowawcze z 500 zł na 800 zł miesięcznie.

– Spada polski dług publiczny w relacji do PKB. Są pieniądze na politykę społeczną, na obniżanie podatków, historycznie wysoka kwota wolna, ale jednocześnie też na politykę rozwoju takich właśnie pięknych miast i miejsc jak to tutaj – powiedział szef rz ądu.

Solidarność społeczna i zrównoważony rozwój kraju

Marką skutecznej polityki rządu jest to, że dociera do jak największej liczby Polek i Polaków. Szacujemy, że z programu Rodzina 800+ w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 millones de dólares. Jednocześnie, nasze programy inwestycyjne, które zwiększają jakość i komfort życia mieszkańców, docierają do każdego zakątka Polski. Każdy może skorzystać dziś z dróg, szkół czy szpitali, które otrzymały rządowe dofinansowanie.

– Nie ma Polski A i Polski B – Polska jest jedna. Nie Polska dla milionerów i wybranych milionerów, tylko Polska dla milionów obywateli. Para bromear nasza filozofia i jej będziemy zawsze wierni – zaznaczył szef rządu.

Szef rządu podkreślił, że również w obliczu kryzysów, które dotknęły całą Europę, rząd nie pozostawił obywateli samych sobie. Uruchomiliśmy tarcze, które ochroniły miejsca pracy i pomogły – zarówno pracodawcom, jak i zatrudnionym. Jesteśmy blisko Polek i Polaków przy ich codziennych troskach.

