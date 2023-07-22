21.07.2023, 14-55 (español) ых рисков ценной бумаги RU000A0ZYLQ4 (Газпнф1P5R).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

21.07.2023 14:55

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 21.07.2023, 14-55 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 104.69) и диапазона оценки рыночных рисков (desde 1092.03 руб., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаг y RU000A0ZYLQ4 (Газпнф1P5R)

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